“Prometieron volar”, el nuevo disco de Benjamín Amadeo

Benjamín Amadeo presenta Prometieron volar, su cuarto álbum de estudio donde desde la portada deja entrever su nuevo universo.

La tapa recupera la imagen de un Benja Amadeo de niño con una capa de Superman, convirtiéndose en una representación del concepto que atraviesa todo el disco: la distancia entre los sueños que imaginamos de chicos y la persona en la que finalmente nos convertimos.

En suma, una invitación a mirar el pasado con ternura y a reencontrarse con aquellas ilusiones que alguna vez nos hicieron creer que todo era posible.

En los últimos meses, Benja fue revelando el universo de su nuevo trabajo a través de una serie de adelantos que marcaron el camino hacia este lanzamiento. “Pasaría”, “Mil disparos" y, más recientemente, “Museo ” comenzaron a dar forma a la identidad sonora y conceptual de este lanzamiento. Ahora, Prometieron volar llega con un nuevo videoclip, se trata del tema “Tú y yo”, ya disponible en todas las plataformas.

El álbum fue producido por Gabriel Pedernera y Peter Akselrad. Es un viaje musical y conceptual que nace de la nostalgia por la infancia y de esa idea universal de aprender a volar.

El disco transita la distancia “entre el niño de la foto decepcionado con la capa y el tipo con la remera, entre la expectativa y el lunes”, planteando que las ilusiones, por más absurdas que parezcan, son las que nos mantienen vivos y nos asemejan a todos los que alguna vez soñaron demasiado alto.

El artista propone una reconciliación definitiva con nuestro propio pasado y con aquellas viejas promesas que hoy ya no duelen. En palabras de Benjamín, este álbum es una invitación a festejar el camino recorrido “con la ternura y la nostalgia de quien mira una foto vieja y en vez de doler, sonríe”, proponiendo Prometieron volar como un refugio de pop honesto que celebra lo mejor de nuestra historia.

En paralelo al lanzamiento, Benjamín Amadeo se prepara para llevar este nuevo universo al escenario con una gira que recorrerá distintas ciudades de Argentina y Latinoamérica.

El recorrido tendrá su momento más esperado el próximo 5 de noviembre en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, la presentación oficial del disco. Además de shows ya confirmados en Perú, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Montevideo, Mendoza, Neuquén, La Plata y Rosario.

Próximos shows