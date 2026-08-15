Tragedia en la Autovía 19: un joven murió en un accidente cuando volvía del velorio de su hermana

Un joven de 29 años, identificado como Francisco Gómez, murió este jueves por la tarde como consecuencia de un choque en la Autovía 19, cuando regresaba del velorio de su hermana en la ciudad de Santa Fe.

El accidente ocurrió a la altura de Josefina, cerca del límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba y la víctima viajaba en un Citroën Basalt junto a su padre, Luis Gómez (77), y su hermano Diego Gómez.

Según informaron medios locales, los tres habían ido a despedir a una hija de Luis y volvían a Córdoba cuando, por causas que se investigan, el auto impactó contra un camión cargado con garrafas de gas.

Como resultado del violento impacto, Francisco murió en el lugar, en tanto que su hermano Diego, que iba al volante, resultó ileso, mientras que Luis Gómez, comerciante reconocido en el rubro gastronómico de Río Tercero, sufrió heridas y fue trasladado al Hospital de San Francisco, donde quedó internado.

La inmediata asistencia

“Nosotros fuimos alertados a las casi cinco de la tarde sobre un accidente, que ocurrió en la Autovía 19. Salió una dotación con ocho bomberos, llegamos al lugar y nos encontramos con un accidente donde un vehículo menor había impactado sobre la parte posterior de un camión”, expresó Javier Díaz, jefe de Bomberos de Frontera.

En declaraciones a FM Sol de Río Tercero explicó que “lamentablemente, al impactar contra un vehículo mayor, lo más duro y más difícil se lo llevaron ellos. Tuvo como saldo una víctima fatal, un señor que terminó en terapia intensiva y el conductor con lesiones leves”.

“Desconocemos las causas, pero los accidentes son accidentes y ocurren en cualquier kilómetro de la autovía. Yo creo que son las causas del destino, no es que el lugar sea peligroso”, completó el rescatista.