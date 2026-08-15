Festival Llegás: más de 50 obras de la cartelera porteña a mitad de precio

Del 31 de agosto al 6 de septiembre llega la novena edición del Festival Llegás, que este año reunirá más de 50 obras de la cartelera teatral de la Ciudad de Buenos Aires con entradas a mitad de precio.

Durante una semana, más de 500 artistas participarán de una programación que se desplegará en diez salas del distrito porteño para celebrar el encuentro entre artistas, obras y espectadores.

En esta edición, el Festival incorpora clases magistrales, actividades especiales, un circuito de obras en espacios no convencionales, espectáculos invitados y producciones seleccionadas mediante convocatoria, además de una amplia selección de propuestas del circuito comercial. Todas las funciones tendrán entradas a mitad de precio, con el objetivo de ampliar el acceso a las artes escénicas.

El Festival Llegás es una iniciativa de Revista Llegás, coproducida junto a LEM Asociación Civil, que busca visibilizar las artes escénicas, promover el trabajo interdisciplinario y fortalecer la gestión del arte en la sociedad.

“El festival no es el fin: el festival es un medio para generar encuentro. Las obras nos convocan, pero lo que permanece es el encuentro. Queremos compartir una experiencia que nos cambie. Los esperamos en esta novena edición del Festival Llegás con el mismo espíritu festivo de siempre. La cultura nos encuentra”, expresan Ricardo Tamburrano y Melina Seldes, directores y curadores del festival.

Las entradas ya están a la venta en el sitio web oficial del Festival Llegás. Allí puede consultarse la programación completa, los horarios, las sedes y toda la información sobre esta novena edición: www.festival-llegas.com.ar.