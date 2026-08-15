Topo Gigio, Francisco y Malvinas: emotivo video a un mes del “partido más argentino”

La cuenta oficial de la Selección Argentina recordó el histórico triunfo ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, a un mes del partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

“Se cumple un mes del partido más argentino que quizás hayas vivido, uno que todos supimos conseguir. Tan argentino que desde el Himno no nos callamos nada”, reza la voz en off que acompaña las escenas del cotejo.

“Seguramente se ponga en desventaja con algo de injusticia de esas que tanto estamos acostumbrados a sufrir. Y como ya sabemos en este país, todo siempre es cuesta arriba y si es argentino tiene drama, tiene historia, tiene héroes que ya no están y gente que siempre está, que banca en todas”, se enumera.

Y recalca: “Por eso, ‘al mal tiempo buena cara’, porque cuando el mundo nos da por perdidos, ahí aparecemos los argentinos para volver a intentarlo una vez y otra vez y otra”.

#Fútbol 🇦🇷⚽ Topo Gigio, Francisco y Malvinas: el emotivo video a un mes del “partido más argentino”



A un mes de la histórica victoria 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, la Selección Argentina compartió un emotivo video que revive uno de los encuentros más… pic.twitter.com/OpOz4I17Bb — ANDigital (@ANDigitalOK) August 15, 2026

“Parece milagroso, como si Francisco rezara desde algún lado. Ganarle a Inglaterra 2-1 igual que en el 86, con Topo Gigio incluido ¿Qué más tenía que tener el partido más argentino? Lágrimas, besos, llantos, abrazos y hacer lo que los argentinos mejor sabemos hacer: juntarnos, para hacer historia una vez más”, sentencia con las escenas de la remontada con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El final es con imágenes de los festejos en el país y la leyenda: “Nos volvimos a unir. Que nada nos vuelva a separar”.