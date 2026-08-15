“Boicot a la usura económica”: 24 horas sin usar MercadoLibre, MercadoPago y MercadoCrédito

Este lunes 17 de agosto, día en que se conmemora un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General don José de San Martín, la agrupación Libres del Sur convoca al Primer Boicot contra Mercado Usura. “No usar MercadoLibre, MercadoPago ni MercadoCrédito durante 24 horas”, es la consigna.

A la hora de las argumentaciones, dieron cuenta que “Javier Milei nos somete a un ajuste terrible. Habilitó que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales no tuvieran límite para incrementar las tasas de interés, permitiendo que cobren hasta 1300 %”.

“Desde que Milei asumió, se achicó el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Sin contar los más de 300 mil despidos que hubo en todo el país”, sumó el nucleamiento social y político.

Asimismo, dieron cuenta que “los servicios públicos (luz, gas, telecomunicaciones, agua) aumentaron muchísimo más que la inflación. Eliminó la Ley de Alquileres y las subas duplicaron la inflación, encima cada tres meses. Esos son los motivos del endeudamiento familiar de millones de compatriotas”.

“El CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, los bancos y los fondos de inversión extranjeros se enriquecieron encadenando con intereses usureros a los que menos tienen. No es ‘algo entre privados’, como dicen Milei y Caputo. Es un plan deliberado para trasladar ingresos a los que más tienen”, sumaron.

Tras exigir “basta de robarle al pueblo”, alertaron que “los súper-ricos (Elon Musk, Peter Thiel, Joe Lewis, Marcos Galperin) vienen por nuestra patria, para chuparle la sangre a nuestro pueblo”.