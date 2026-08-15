Homicidio en Lomas de Zamora: el pedido de captura que surgió en La Plata

Un hombre de 44 años fue identificado durante un procedimiento policial en Barrio Hipódromo, La Plata, y quedó demorado luego de que una consulta al sistema informático detectara un antiguo pedido de captura vinculado a una causa por homicidio.

El operativo se realizó en las inmediaciones de Diagonal 80 y 116, donde efectivos del Escuadrón Táctico Motorizado de la Policía Bonaerense interceptaron un Chevrolet Corsa Classic, dominio IZU 273, para identificar a su conductor.

Al ingresar sus datos en el sistema, los agentes constataron que se trataba de Carlos Ariel Vera Villavicencio, de 44 años, sobre quien figuraba un pedido de captura solicitado el 15 de agosto de 2015 por la UFI N° 14 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, en el marco de una causa caratulada “Homicidio”.

La captura ya no estaba vigente

Ante la aparición de la medida, los policías dieron intervención a la Justicia para confirmar si el pedido continuaba activo.

Desde el Juzgado de Garantías N° 1 de Lomas de Zamora, la jueza Victoria Morán informó que la captura registrada había sido dada de baja, por lo que ya no se encontraba vigente al momento del procedimiento.

De esta manera, la consulta policial permitió detectar una medida judicial histórica que todavía aparecía en los registros, aunque no implicaba que el hombre tuviera una orden de captura vigente actualmente.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Segunda de La Plata, dependiente de la Estación de Policía Departamental de Seguridad La Plata.

La actuación quedó vinculada con la UFI N° 14 y el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, desde donde se confirmó la situación actual de la medida.