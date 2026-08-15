Una camioneta chocó, se descontroló, volcó y arrolló a 6 personas en una vereda en Mar del Plata: Un muerto

Un brutal siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este sábado en Mar del Plata terminó con una persona fallecida y otras cinco heridas, luego de que una camioneta volcara, se subiera a la vereda y embistiera a varias personas que se encontraban frente a un almacén.

El hecho ocurrió cerca de las 2.36 horas en la calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, en el barrio Las Avenidas. Por motivos que todavía se investigan, una Toyota RAV4 y un Volkswagen Gol Trend, ambos conducidos por hombres de 21 años, protagonizaron una fuerte colisión.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el Gol Trend habría impactado contra la parte trasera de la camioneta, lo que hizo que su conductor perdiera totalmente el control del vehículo. Como consecuencia del choque, la RAV4 perdió estabilidad, volcó y terminó desplazándose hacia la vereda, donde había varias personas.

#Policiales 🚨💥 Tragedia en Mar del Plata: una camioneta volcó, atropelló a seis personas y dejó un muerto



Un violento siniestro vial conmocionó a Mar del Plata durante la madrugada de este sábado. Una camioneta chocó contra otro vehículo, perdió el control, volcó y terminó… pic.twitter.com/hCaYshftC8 — ANDigital (@ANDigitalOK) August 15, 2026

Terminó contra un almacén

La camioneta finalmente impactó contra el frente de un almacén y provocó importantes daños en el comercio. En ese recorrido también atropelló a seis personas que estaban en el lugar, en una secuencia que quedó filmada por una cámara de seguridad del almacén que sufrió fuertes destrozos.

En un primer momento se había informado que eran cuatro los heridos. Sin embargo, durante la mañana se confirmó que fueron seis las víctimas y que una de ellas murió horas después en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

La identidad de la persona fallecida todavía no había sido informada. Entre los heridos se encuentra un hombre de 36 años, quien sufrió una fractura expuesta en el tobillo derecho y era uno de los pacientes más comprometidos.

También resultaron heridos un adolescente de 17 años, con lesiones que no revestían gravedad, y dos hombres de 21 y 38 años, ambos con politraumatismos. Otra de las víctimas permanecía internada y debía ser intervenida quirúrgicamente por una fractura de cadera.

Según fuentes del hospital, cuatro de los heridos recibieron el alta médica.

Investigan cómo ocurrió el choque

Tras el impacto se desplegó un importante operativo en la zona, con participación de efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría Tercera, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal.

Los dos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia y ambos dieron resultado negativo.

Mientras tanto, Policía Científica realizó las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del choque y establecer qué ocurrió antes de que la camioneta terminara volcada contra el comercio.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor”. La investigación continúa para determinar las responsabilidades de los involucrados.