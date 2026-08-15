Wanda Nara sorprendió a Zaira por su cumpleaños con una emotiva dedicatoria: “Mi persona favorita”

Zaira Nara cumplió 38 años este sábado 15 de agosto y, entre los saludos que recibió en redes sociales, hubo uno que no pasó desapercibido: el de su hermana Wanda Nara. La empresaria publicó varias postales de momentos compartidos y le dedicó un mensaje cargado de cariño.

A través de sus historias de Instagram, Wanda armó una serie de collages con fotografías junto a Zaira. Las imágenes recorren distintos momentos de la relación entre las hermanas: salidas, vacaciones, cenas, encuentros casuales y jornadas junto al mar.

Junto a una de las publicaciones, Wanda escribió “Te amo”, mientras que en otra eligió una frase todavía más personal para saludar a la cumpleañera: “Mi persona favorita @zairanara”.

El gesto llega después de que, semanas atrás, las hermanas quedaran en el centro de rumores sobre una supuesta pelea. La especulación había crecido luego de algunos movimientos en redes sociales, pero posteriormente ambas aclararon que aquella situación había formado parte de una acción publicitaria vinculada a un producto sobre la toxicidad en las redes.

Con el cumpleaños de Zaira, Wanda dejó de lado cualquier especulación y mostró públicamente el vínculo que mantiene con su hermana menor. En las fotos compartidas aparecen juntas tanto en momentos de descanso como en distintas salidas y celebraciones.

Zaira, nacida el 15 de agosto de 1988, comenzó su carrera como modelo y posteriormente desarrolló una trayectoria en televisión y otros proyectos vinculados al entretenimiento. Es la hermana menor de Wanda y ambas suelen compartir distintos momentos de su vida en redes sociales.

Así, en medio de una fecha especial, Wanda eligió recordar públicamente la historia compartida con Zaira y resumió el saludo con dos frases simples: “Te amo” y “Mi persona favorita”.