Brian Lanzelotta contó cuánto juntó tras la estafa y sigue con una deuda

Brian Lanzelotta logró reunir 10 millones de pesos gracias a las donaciones que recibió después de contar públicamente que había sido víctima de una estafa que le provocó una pérdida cercana a los 17 millones de pesos. El ex participante de Gran Hermano compartió un nuevo video en sus redes y contó cómo intenta salir adelante con su emprendimiento.

“Varios días después de la tormenta, me tomo el tiempo, un poco más tranquilo”, expresó Brian. Según explicó, todavía busca respuestas para resolver la situación económica, aunque continúa trabajando en la fábrica. En ese contexto, contó que pudieron entregar dos pedidos que habían quedado pendientes y que ya estaban pagos.

El cantante también destacó la cantidad de mensajes que recibió durante estos días. “Mi teléfono está explotado”, señaló, y agradeció a quienes le enviaron apoyo y buenas energías. “Hay un montón de hijos de puta dando vueltas y también hay gente buena”, sostuvo.

“Llegamos a juntar $10 millones”

Lanzelotta aclaró que su intención inicial no era pedir donaciones, pero distintos programas difundieron su alias y comenzaron a llegarle aportes. “Llegamos a juntar $10 millones, cuando mi cuenta estaba en cero”, reveló. Con ese dinero pudo pagar parte de la deuda, aunque remarcó que todavía queda una suma pendiente.

“Ahora es menos y es todo gracias a la gente”, expresó el ex Gran Hermano al cerrar su mensaje. Mientras intenta recuperar la estabilidad de su emprendimiento, Brian destacó el apoyo recibido y aseguró que continuará trabajando para cumplir con sus clientes.