A dos meses de la muerte de Gaspi, Michelle Díaz hizo un nuevo homenaje

A dos meses de la muerte de Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, su mamá, Michelle Díaz, volvió a homenajearlo en redes sociales con una fotografía del influencer y un mensaje dedicado tanto a su hijo como a la comunidad que lo acompañó durante su carrera.

“Y tu comunidad tan amorosa, sigue llorando por vos y mandándonos más amor en cada foto”, escribió Michelle junto a la imagen. La publicación rápidamente recibió miles de “Me gusta” y numerosos mensajes de seguidores que todavía recuerdan al joven streamer.

Una canción para despedirlo

El homenaje estuvo acompañado por la canción “In memoriam”, de Kany García junto a Nach, cuya letra habla del dolor por la pérdida de un ser querido y de la dificultad de encontrar refugio después de una ausencia.

Gaspi murió a los 23 años el pasado 14 de junio, luego de un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro. La tragedia provocó una fuerte conmoción entre sus seguidores y en la comunidad de creadores de contenido argentinos.

El último homenaje a Gaspi

Días después de su fallecimiento, cientos de jóvenes se reunieron en el Obelisco porteño para despedirlo en un encuentro que fue bautizado “El último fiumba”, en referencia a una de las frases que caracterizaban al humorista. Michelle también estuvo presente y se mostró conmovida por el cariño recibido.

Gaspi había construido una enorme comunidad digital a partir de sus videos callejeros, su humor irreverente y un estilo marcado por la improvisación. Su muerte dejó una fuerte huella entre sus seguidores, que continúan compartiendo recuerdos y mensajes para mantener viva su memoria.

La investigación por el accidente

El accidente ocurrió cuando dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en Río de Janeiro, provocando la muerte de seis personas. Entre las víctimas también estuvieron Lucas Vignale y Oliver Tree. La investigación continúa en Brasil para determinar las causas del choque y establecer las responsabilidades correspondientes.