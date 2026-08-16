Durán Barba proyectó “una crisis de empleo descomunal”

El consultor político Jaime Durán Barba afirmó que en la mayoría de las elecciones “se vota más en negativo que en positivo”, y que “la gente está muy inestable”, al analizar la psicología del electorado y su transformación durante las campañas políticas. También hizo foco en las chances de reelección del presidente Javier Milei y las posibilidades de la oposición.

“La mente se licuó y está dañada” ante los cambios tecnológicos. “Todos tenemos la cabeza scrolleada”, contextualizó en declaraciones a Infobae al Mediodía.

En ese sentido, evaluó que “hay una hecatombe. La sociedad vertical que había desapareció. Llegamos a una sociedad horizontal en la que la gente está en ‘contra de’ y, por eso, vota negativamente. Es muy difícil lograr una reelección, aunque el Gobierno y la economía esté muy bien, porque lo que está de moda es el cambio”.

“¿Y el cambio hacia dónde? Hacia cualquier lado: hacia lo contrario de lo que sea el presidente. Si es de izquierda, vamos para la derecha; si es de derecha, para la izquierda o vamos para arriba o vamos para abajo. Hay una insatisfacción general con todo; con la sociedad, con las instituciones”, acotó el exasesor de Mauricio Macri.

Asimismo, consignó en declaraciones a Infobae en Vivo que “en general, la gente se ha vuelto muy inestable. Pasan del entusiasmo por un líder al abandono total en poco tiempo, sin que haya razones racionales que expliquen el tema”.

🟠“HOY SE VOTA MÁS EN NEGATIVO”



El asesor político Jaime Durán Barba analizó el mapa político de Latinoamérica y cómo las sociedades piensan sus votos. pic.twitter.com/A0gymPJMoT — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) August 14, 2026

“Nos pasó que la mente se licuó. Tenemos la mente dañada todos. No hay ninguna excepción. Antes consultábamos con el libro y había un orden lógico. Actualmente, el 9 0% de los seres humanos, en los 30 minutos siguientes a que te despiertas, contacta directamente con ‘Dios’ (el celular). Y cuando contacta, encuentra un montón de mensajitos y empieza a scrollear. El famoso tema del scroll infinito”, reflexionó Durán Barba.

Así las cosas, sostuvo que “el gran desafío es cómo conquistar la atención. A nadie le importa un programa de gobierno, pero un gato que huya de un ratón, por ahí te paras porque está interesante”.

Los shows de Milei

En torno a la situación en nuestro país y puntualmente la faceta escénica del presidente Javier Milei, manifestó que “cada vez que va dar un concierto y lanzar la campera por los aires, le veo. Me divierte. Empieza a dar una conferencia y le scrolleo. Porque me aburre”.

Por eso, indicó que “es un requisito el llamar la atención; si tú no te comunicas con la gente, ¿cómo consigues los votos?”.

Intención de voto

“Mantiene una base importante para las medidas que ha tomado, que han significado un problema para las universidades, para los discapacitados y para medio mundo, es raro que siga con esa popularidad”, evaluó.

De todos modos, avizoró que es “inevitable una crisis de empleo descomunal. Todos los expertos del mundo importantes dicen que en los próximos dos años se va a perder un 30 % del empleo del mundo. Y Argentina, desgraciadamente, está en el mundo”.

“Los oficialismos pierden las elecciones hasta en la familia. Los hijos ya no respetan a los padres, los alumnos no respetan a los profesores, los feligreses a los curas”, describió, para luego dar cuenta que “las campañas modernas se piensan desde el espectáculo, hay que evitar el aburrimiento y captar atención”.

La oposición

“Ahora se vota en negativo. Hay que ver cuánta gente quiere votar contra Milei, más que cuánta gente quiere votar por Milei. Cuánta gente quiere votar contra el peronismo, y cuánta quiere votar contra el kirchnerismo. Y ahí los matices valen. Milei necesita menos rispidez y brutalidad en la comunicación”, puntualizó el analista.

En este escenario, precisó que “Milei está en 35 % de aceptación, que no es voto, pero es un espacio. Si logra 5 puntos más, puede llegar al 40 %. Y si llega y los otros están dispersos, puede ganar en primera vuelta”.

🟠“NO ES IMPOSIBLE QUE GANE MILEI”



De cara a las elecciones 2027 el asesor político, Jaime Durán Barba analizó las posibilidades que tiene el peronismo y la Libertad Avanza. pic.twitter.com/SRW852nO70 — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) August 14, 2026

Por su parte, el perfil del gobernador Axel Kicillof como candidato “es más difícil” porque “tiene un discurso demasiado antiguo”.

“Piensa como yo a los 15 años, cuando estaba en el Partido Comunista. Ya se hicieron pelota esos esquemas. Es muy anticuado Kicillof. Quiere sindicalizar a los chicos del delivery, en un mundo que los sindicatos se tienen que repensar radicalmente”, contrastó.

También expresó que “tiene el problema de que se ha peleado de manera brutal” con Cristina Fernández de Kirchner y que “tampoco ha sido muy exitoso en la práctica, no fue un gran ministro de Economía ni un gran gobernador en la provincia de Buenos Aires”.

Finalmente, ponderó la figura del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, pues es “un político profesional” que vive el oficio “como un pescadito vive en el agua; es muy inteligente”.

