El Mundial terminó el 19 de julio y dejó pendiente una cuenta económica. Antes del torneo, un estudio encargado por FIFA estimó que la actividad vinculada podía aportar US$17.200 millones al PIB estadounidense. El consumo alrededor de los partidos incluyó hoteles, transporte, restauración y servicios digitales, mientras las consultas en casino online 1xbet formaron parte de una actividad privada separada del cálculo nacional. Ese movimiento no convierte la estimación económica en dinero recibido por una sola entidad. El balance posterior deberá comprobar cuánto valor adicional se produjo realmente.

US$ 17.200 millones no representan una caja común

La cifra describe el valor añadido que podía generarse dentro de la economía. Incluye actividad directa, proveedores y gasto de trabajadores. No representa ingresos de FIFA, beneficio de las ciudades ni recaudación tributaria.

El estudio calculó US$30.500 millones de producción bruta, US$17.200 millones de aporte al PIB, US$10.200 millones de ingresos laborales y 185.000 empleos equivalentes a tiempo completo. También proyectó US$3.400 millones de ingresos públicos directos e indirectos.

Indicador proyectado Importe para Estados Unidos Qué mide Producción bruta US$30.500 millones Valor total de bienes y servicios Aporte al PIB US$17.200 millones Valor añadido dentro del país Ingresos laborales US$10.200 millones Salarios, beneficios y compensaciones Ingresos públicos US$3.400 millones Recaudación directa e indirecta Empleo 185.000 puestos FTE Empleo equivalente a tiempo completo

El gasto turístico sostuvo la previsión

El modelo partió de US$11.100 millones de gasto relacionado con el torneo en el país. Ese total incluía US$6.400 millones de consumo turístico previsto y US$2.900 millones de gasto de FIFA, además de otros costos vinculados con la organización y las sedes.

El campeonato reunió 104 encuentros durante 39 días, de los cuales 78 se disputaron en once ciudades estadounidenses. Ese volumen amplió las estancias, los desplazamientos y el consumo en hoteles, transporte, restaurantes, comercios y otros servicios. Como primera señal posterior al torneo, S&P Global indicó que el gasto en hostelería relacionado con el Mundial ayudó a acelerar la actividad del sector servicios en julio, aunque ese impulso podía ser temporal.

Sin embargo, una reserva hotelera o una comida no se suma directamente al PIB por su precio completo. El cálculo económico descuenta compras intermedias para evitar que el mismo dinero sea contado varias veces.

La actividad digital requiere otra medición

Las apuestas y los pronósticos deportivos acompañaron la atención generada por los partidos. Alineaciones, lesiones, resultados y cuotas impulsaron consultas antes y durante cada encuentro, pero el estudio no publicó una partida independiente para apuestas o casino online.

Dentro de esta actividad digital, durante el registro en el sitio de 1xBet se puede introducir el código promocional 1x_3831408 para tener la posibilidad de aumentar el bono máximo del primer depósito. El importe del bono y sus condiciones de apuesta dependen del país de registro, por lo que conviene consultar las reglas vigentes en el sitio oficial antes de realizar el primer depósito.

El volumen apostado tampoco puede añadirse directamente al PIB. La facturación de una plataforma no equivale al valor añadido que permanece dentro de la economía. Para calcular su contribución sería necesario conocer comisiones, salarios, compras a proveedores y gastos realizados en el país.

La comparación posterior necesitará datos sobre:

ocupación y tarifas hoteleras en las ciudades sede;

gasto de visitantes nacionales e internacionales;

ventas de restaurantes, transporte y comercio;

empleo temporal convertido en equivalentes anuales;

recaudación atribuible al periodo del torneo;

actividad digital sin duplicar otras partidas.

La audiencia no determina el aporte económico

Los récords televisivos explican por qué marcas y plataformas buscaron presencia durante el Mundial, pero no prueban por sí solos el aporte al PIB. Una audiencia elevada puede aumentar la publicidad, las suscripciones y las consultas deportivas. El resultado económico depende de cuánto gasto fue nuevo y cuánto sustituyó consumo que habría ocurrido en otro momento o lugar.

La misma diferencia afecta a los pronósticos deportivos. El interés por un partido puede elevar las consultas y las operaciones digitales sin aumentar en la misma proporción la producción nacional. Audiencia, apuestas y actividad económica representan mediciones distintas.

El balance deberá separar impacto y traslado

Los informes posteriores permitirán comparar los resultados observados con la previsión de US$17.200 millones. También deberán descontar gastos que solo cambiaron de fecha o ciudad y considerar los recursos utilizados por las sedes.

El torneo produjo actividad en turismo, medios, comercio y servicios digitales. La cifra de US$17.200 millones continúa siendo una proyección previa al campeonato, no un ingreso confirmado. Su precisión dependerá de los datos posteriores sobre ventas, salarios, empleo, turismo y recaudación.