“Lo mucho que te amé”, una novela de Sacheri que llega al Teatro Cervantes

El jueves 27 de agosto, a las 18 horas, se estrena Lo mucho que te amé, de Corina Fiorillo, Eduardo Sacheri y Belén Brito, adaptación sobre la novela homónima de Eduardo Sacheri y dirigida por Corina Fiorillo, en la Sala Luisa Vehil del Teatro Nacional Cervantes, protagonizada por Belén Brito y Lucía Gómez y Tomás Pol como intérpretes musicales.





Ambientada en el barrio porteño de Palermo en los años 50 y 60, Lo mucho que te amé explora la monogamia, los mandatos familiares y la irrupción de un amor prohibido que desafía todas las certezas.

A través de la mirada de Ofelia, la obra recorre décadas de una historia íntima en la que el amor convive con la renuncia, el silencio y las decisiones que marcan una vida para siempre.

“La adaptación teatral transforma este relato en una experiencia escénica donde la memoria, el tiempo y los vínculos familiares se entrelazan con la historia de un país en permanente transformación y crisis”, resalta Fiorillo.

Por su parte, el autor de la novela destaca: “En una primera etapa -y antes de invitarme a sumar mi aporte a la adaptación-, Corina y Belén trabajaron profundamente el texto. Y cuando me mostraron ese trabajo inicial quedé impactado”.

“Desde ese primer encuentro siento que el diálogo entre literatura y dramaturgia no ha hecho sino crecer, trenzarse y lanzarse en numerosas direcciones. Y Ofelia, sus mundos, sus dudas, sus amores, sus decisiones, sus secretos, sus culpas, sus interrogaciones y sus osadías han florecido y vuelto a florecer”, completa Sacheri



Lo mucho que te amé tiene composición musical y diseño sonoro de Tomás Pol, diseño audiovisual de Moreno Pereyra, diseño de iluminación de Ricardo Sica, diseño de vestuario de Marlene Lievendag y diseño de escenografía de Nicolás Pol. La dirección es de Corina Fiorillo.

La obra se presentará de jueves a domingo a las 18 horas, hasta el 25 de octubre y las localidades estarán próximamente disponibles a $ 20.000 (descuento a jubilados y estudiantes), en la web del teatro y en la boletería del TNC (Libertad 815).