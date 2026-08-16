Menos ventas: el ticket promedio del regalo del Día del Niño fue de $ 45.000

Las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5 % frente a la misma fecha del año anterior, medidas a precios constantes. A pesar de los esfuerzos comerciales orientados a captar volumen mediante descuentos agresivos y cuotas, la demanda respondió de manera selectiva, postergada y se volcó hacia tickets de menor escala. En consecuencia, la tracción generada resultó insuficiente para quebrar la tendencia de estancamiento del mes y consolidar un repunte estructural de la actividad.

El 81,2 % de los comercios encuestados adhirieron a acciones promocionales (5,8 puntos porcentuales menos que el año anterior), destacándose con un 55,3 % la financiación con tarjeta y con un 46,2 % los descuentos en efectivo. El gasto medio por operación se situó en $ 45.892 en contraste con los $ 33.736 del año anterior, reflejando una suba en términos reales del 0,8% una vez absorbido el impacto inflacionario.

En términos de desempeño relativo a lo proyectado, los resultados mostraron un panorama ajustado a metas conservadoras. Mientras que un 43,6 % de los comercios indicó haber alcanzado ventas en línea con lo previsto, un 41,7 % manifestó que la fecha estuvo por debajo de sus estimaciones (38,1 % peor y 3,6 % mucho peor). Solo un 14,7 % logró un balance favorable respecto a lo esperado (12,7 % mejor y 2 % mucho mejor), evidenciando el límite impuesto por el poder adquisitivo actual.



La información cualitativa relevada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa evidencia que el desempeño de las ventas respondió primordialmente a estrategias de tracción de flujo financiero y rotación de mercadería. La absorción de costos de financiamiento y la aplicación de descuentos agresivos permitieron alcanzar niveles de colocación similares o levemente inferiores a los del año anterior, aun a costa de comprimir la rentabilidad.

En paralelo, el comportamiento del consumidor se caracterizó por la postergación de la decisión de compra hasta el último momento y la priorización de bienes de menor valor unitario, en un contexto condicionado por restricciones presupuestarias y mayor concurrencia de canales alternativos de comercialización.

Respecto a la incidencia de la fecha sobre la actividad, el relevamiento refleja que el impacto comercial fue predominantemente acotado y por debajo de las expectativas de reactivación. Para el 36 % de los comercios la fecha sumó movimiento, pero no alteró el panorama general, mientras que un 35,5 % reportó un impacto moderado y un 19,3 % señaló una nula incidencia en sus ventas. De este modo, apenas el 9,1 % consideró que la celebración resultó clave para dinamizar el mes, confirmando que la jornada operó principalmente como un alivio transitorio de liquidez y rotación de inventario más que como un dinamizador estructural del consumo PyME.

Análisis sectorial

La totalidad de los cinco rubros relevados registró contracciones interanuales en sus niveles de venta frente a 2025. Las caídas más pronunciadas se observaron en Juguetería (-4,8 %) e Indumentaria (-4,1 %), seguidas por Calzado y marroquinería (-3,1 %). En tanto, Librería (-1,8 %) y Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-1 %) exhibieron los retrocesos más moderados del período.