Moonline mantiene viva la llama de las girlbands

En un momento en el que las girlbands son una rareza dentro de la escena local, Moonline insiste con una fórmula poco habitual: identidad grupal, instrumentos, mucho alcance en redes y una búsqueda visual muy marcada.

Después de “Arde”, el grupo presenta “Only mine”, single de pop-rock que trabaja la tensión, la atracción y el control. Hay guitarras, una base contemporánea, estribillo directo y una interpretación que se mueve entre la contención y el desborde.

La canción viene desde un lugar más elegante y oscuro. El cambio no está sólo en el sonido sino también en el evidente esfuerzo grupal que plantea qué lugar quiere ocupar el grupo dentro de una nueva generación de proyectos pop argentinos que entiende perfectamente cómo hacer que la música, la estética y el relato en redes conviva.

El videoclip lleva esa idea a una mansión convertida en una fiesta de tensión permanente. Cada integrante atraviesa una escena distinta y la narrativa evita la performance tradicional: las miradas, los cruces y la sensación de que algo está por pasar construyen el clima del video. La imagen acompaña el tema desde una lógica cinematográfica, con una puesta nocturna y estilizada.

Como dato curioso, vale destacar que el video fue dirigido por “D”, el mismo director de “RAGE” y “Uff Baby”, los dos videoclips de mayor impacto de K4OS, el grupo hermano de Moonline.

Las cuatro integrantes de Moonline tienen roles vocales e instrumentales, una decisión que define parte de su propuesta y las diferencia del formato pop de solista con acompañamiento. “Only Mine” funciona, así, como el segundo capítulo de un proyecto que todavía está en su primera etapa, pero ya construye una identidad reconocible: pop-rock, energía de grupo y una ambición visual poco frecuente para una banda emergente.

La pregunta ahora es: Con “Arde” y “Only Mine” siendo proyectos cada vez más ambiciosos a nivel presupuesto y alcance ¿Cual es el próximo paso del grupo?