El Síndrome de Peter reventó el Marquee y va por Vorterix

Luego de su sold out en el Marquee, El Síndrome de Peter anunció su show en el Teatro Vorterix que promete ser una noche para recordar con sorpresas y artistas invitados. Será el viernes 18 de diciembre en Vorterix (Federico Lacroze y Álvarez Thomas), con entradas ya a la venta vía Allaccess.

Liderados por Nicolás Grosso - cantante, compositor y ex jugador de la Primera de Almirante Brown - la banda de amigos repasará sus éxitos y adelantará canciones de lo que será su cuarto álbum, Contrastes, actualmente en proceso de grabación.

Formada en 2011 en Ciudad Madero, La Matanza, es un grupo que mezcla rock, pop melódico y funk con letras arraigadas en vivencias barriales, el amor y el fútbol.

El nombre de la banda surgió luego de que a uno de los integrantes le bromearan con el Síndrome de Peter Pan en una sesión terapéutica. El término gustó por la fuerza sonora que generaba.

SDP saltó a la fama por haber dedicado un tema tributo a Lionel Messi “A pasos cortitos”, que se viralizó rápidamente entre los hinchas.

De las bandas con más convocatoria del under. SDP crece a pasos agigantados y en sus shows transmite en cada tema energía, poder, alegría y mucha luz.

A Nicolás Grosso lo acompañan Miguel Fernández en batería, Amiel Ricci y Federico Céspedes en guitarras, Julián Sanchez en bajo y Mariano Scelza en teclados.