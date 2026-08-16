Mar del Plata: un comerciante se defendió de un robo y un adolescente murió

Un comerciante quedó aprehendido luego de protagonizar un violento episodio en Mar del Plata, donde un adolescente de 16 años murió y otro de 15 resultó herido durante un intento de robo. El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en el barrio Regional.

Todo sucedió alrededor de las 4:30, sobre la avenida Champagnat al 3500. Según informaron fuentes policiales, el comerciante se encontraba dentro de su camioneta, aparentemente vigilando la zona después de haber sido víctima de un asalto el día anterior.

En ese momento, un grupo de al menos seis jóvenes habría llegado al lugar con intenciones de robarle el vehículo. Uno de ellos, de 16 años, se acercó hasta la camioneta y comenzó a forcejear con el hombre que estaba en el interior.

En medio de la situación, el comerciante logró salir del vehículo con un arma de fuego y efectuó siete disparos. El adolescente que se encontraba junto a la camioneta recibió impactos y murió en el lugar, mientras que otro joven de 15 años, que estaba unos metros más atrás junto a los demás integrantes del grupo, también resultó herido.

El adolescente herido debió ser trasladado para recibir atención médica y, según las primeras informaciones, sufrió lesiones que derivaron en la amputación de tres dedos.

Tras el episodio, efectivos de la Policía Bonaerense secuestraron el arma utilizada por el comerciante y otros elementos que serán incorporados a la investigación. Además, personal de Policía Científica realizó las pericias para determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento y establecer las posiciones de cada una de las personas involucradas.

Mientras avanza la causa, el comerciante quedó aprehendido y deberá declarar ante la Justicia para brindar su versión de lo ocurrido. La investigación buscará determinar si actuó en legítima defensa y reconstruir con precisión la secuencia que terminó con un adolescente muerto y otro herido.