Día del Niño: por qué se celebra este domingo 16 de agosto en Argentina

Este domingo 16 de agosto se celebra en Argentina el Día del Niño, una fecha que cada año reúne a familias, chicos y grandes alrededor de regalos, juegos y distintas actividades. Pero, a diferencia de otras fechas que permanecen fijas en el calendario, esta celebración se mueve de acuerdo con el domingo en el que cae.

Desde 2025, la fecha quedó establecida oficialmente mediante el Decreto 562/2025, que fijó el Día del Niño para el tercer domingo de agosto de cada año. La norma fue publicada en el Boletín Oficial el 7 de agosto de ese año y retomó una tradición que ya estaba instalada en el país.

Por eso, en 2026 la celebración cae justamente este domingo 16. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) también confirmó esa fecha y recordó que la jornada forma parte de una tradición argentina vinculada al encuentro familiar, los regalos y, especialmente, al derecho de los chicos a jugar.

¿Por qué se celebra el Día del Niño?

La celebración tiene una historia que va más allá de los regalos. Con el paso de los años, la fecha se convirtió también en una oportunidad para poner el foco en la infancia, sus derechos y la importancia del juego y del tiempo compartido.

A nivel internacional, la referencia está relacionada con la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Naciones Unidas en 1989. El tratado reconoce distintos derechos vinculados con la protección, el desarrollo y el bienestar de niños y adolescentes.

En Argentina, la tradición de agosto se consolidó durante décadas. La CAIJ señala que sus antecedentes se remontan a iniciativas impulsadas desde mediados del siglo XX y que, con el tiempo, la fecha quedó incorporada al calendario familiar y comercial.

¿Qué cambió con el decreto de 2025?

Durante varios años, el Día del Niño se celebró habitualmente el segundo domingo de agosto. Sin embargo, el Gobierno nacional estableció en 2025 que la fecha oficial sería el tercer domingo del mes.

El decreto también recuperó formalmente la denominación “Día del Niño”, en lugar de “Día de las Infancias”, y vinculó la jornada con la promoción y protección de los derechos de los niños.

Así, desde entonces el festejo tiene una fecha que puede variar cada año, pero siempre se mantiene dentro de agosto.

Un domingo especial por el fin de semana largo

Este año, además, el Día del Niño tiene una particularidad: cae justo antes del lunes 17 de agosto, feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

De esta manera, muchas familias cuentan con un fin de semana largo de tres días para organizar salidas, reuniones, actividades recreativas o simplemente compartir tiempo en casa.

Más allá de la fecha y de los regalos, la jornada vuelve a poner en el centro a los chicos y la importancia de contar con espacios para jugar, disfrutar y compartir en familia.