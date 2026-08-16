Una falla de cinco segundos en una manguera habría provocado la tragedia del fentanilo

La desconexión de una manguera de apenas tres milímetros durante menos de cinco segundos habría sido el punto de partida de la contaminación masiva de distintos lotes de fentanilo producidos en el laboratorio Ramallo, según la hipótesis que sigue la Justicia. El caso provocó 90 muertes y 44 personas afectadas en distintos puntos del país.

El incidente se habría producido en un sector crítico de la planta, donde el fentanilo en polvo es disuelto en agua esterilizada para posteriormente ser colocado en ampollas de vidrio. De acuerdo con el peritaje técnico incorporado a la causa, la falla habría ocurrido en el tramo final del proceso, cuando una manguera de acero quirúrgico transportaba la mezcla hacia el área de llenado.

Según los especialistas que intervienen en la investigación, el contacto del conducto con el aire del recinto habría sido suficiente para romper las condiciones de esterilidad requeridas para la elaboración de medicamentos inyectables. Ante un episodio de estas características, los protocolos de Buenas Prácticas de Fabricación establecen que el procedimiento debe detenerse, el área debe ser higienizada y el producto potencialmente contaminado debe descartarse.

Sin embargo, la investigación sostiene que la producción habría continuado. Los operarios habrían vuelto a conectar la manguera y completado el llenado de tres lotes adicionales, que posteriormente fueron distribuidos y comercializados.

Los mensajes que complican a los trabajadores

La causa también incorporó conversaciones encontradas en los teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos. En uno de los chats, empleados vinculados al control de calidad habrían hecho referencia directa al episodio: “Nos agarran por el fentanilo ese de mierda; ese que se desconectó la manguera: ¿te acordás?”.

En la misma conversación, los trabajadores habrían reconocido que el producto estaba “re contaminado” y que se habían solicitado nuevas muestras cuando el lote ya había sido vendido. Para la investigación, estos intercambios podrían resultar relevantes para determinar qué información conocían los responsables de la planta y cuándo tomaron conocimiento del riesgo.

La fiscal Laura Rotela también señaló que el laboratorio habría recibido distintas alertas relacionadas con la peligrosidad de medicamentos elaborados sin respetar los protocolos de seguridad. La hipótesis fiscal apunta a establecer si esas advertencias fueron ignoradas y si existieron decisiones posteriores destinadas a evitar que las irregularidades quedaran registradas.

Un intento de reesterilización y una presunta “operación limpieza”

Después de que se reportaran las primeras muertes en el Hospital Italiano de La Plata, la firma HLB habría intentado “re-esterilizar” las ampollas mediante un proceso de calor a 107 grados. Especialistas citados en la investigación advirtieron que esa maniobra podría haber alterado las propiedades del medicamento y eliminado su efecto analgésico.

La causa está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, quien mantiene detenidos a responsables de la firma y avanza sobre las responsabilidades de exfuncionarias de Anmat e Iname vinculadas a los controles de la planta.

Además, la fiscalía denunció una presunta “operación limpieza” posterior, que habría incluido la eliminación de registros de fabricación y la quema de documentación que podría resultar clave para reconstruir lo ocurrido.

En los próximos días, el Juzgado Federal N° 3 de La Plata deberá definir la situación procesal de las exfuncionarias involucradas en los controles. Mientras tanto, la Justicia busca determinar cómo una falla de apenas unos segundos pudo convertirse en el desencadenante de una de las investigaciones sanitarias más graves de los últimos años.