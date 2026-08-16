Javier Milei reactivó el caso Moyano con una ironía sobre Belgrano

El presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales para lanzar una chicana política y esta vez el apuntado fue Facundo Moyano, quien quedó en el centro de la escena por el confuso episodio protagonizado junto a su pareja, la modelo Candela Arizaga, en el barrio porteño de Belgrano.

El mandatario reposteó en su cuenta de Instagram una publicación de la cuenta “Coherencia por favor” que decía: “Al final, Moyanito terminó siendo experto en paros como el padre”.

La frase juega con el historial sindical de la familia Moyano y, al mismo tiempo, hace referencia al episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto, cuando inicialmente trascendió que Facundo Moyano había sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba con Arizaga.

Sin embargo, el propio exdiputado explicó posteriormente ante la Justicia que quien sufrió el episodio fue su pareja. Según su relato, Arizaga atravesó una emergencia y él debió realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Qué pasó aquella madrugada en Belgrano

El episodio ocurrió en la madrugada del martes 4 de agosto, cuando Arizaga salió corriendo del edificio donde reside Moyano. La situación llamó la atención de vecinos y quedó registrada por cámaras de seguridad.

Según la denuncia inicial, el encargado del edificio habría informado a la Policía de la Ciudad que Moyano salió detrás de una mujer que se encontraba con poca ropa. Ambos fueron posteriormente interceptados en la zona de Virrey Vértiz y Sucre.

Arizaga fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano, donde permaneció internada durante varias horas. Frente a la Justicia, la modelo negó haber sido víctima de violencia física o verbal por parte de Moyano y aseguró que había sufrido un “brote psicótico” luego de consumir cocaína.

Moyano sigue imputado

A pesar de la declaración de Arizaga, Facundo Moyano quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Actualmente permanece en libertad, pero la Justicia porteña estableció una serie de medidas mientras continúa la investigación.

Entre ellas se encuentra una restricción de acercamiento de 300 metros, la prohibición de mantener contacto con Arizaga, la obligación de fijar domicilio y de presentarse ante las citaciones judiciales.

El exdiputado había pedido que se levantara la perimetral, pero la Justicia porteña rechazó el planteo. La decisión se tomó pese a que Arizaga había intentado quitarle responsabilidad por lo ocurrido y manifestó su intención de retomar el vínculo.

La fiscal Florencia Nocerez, titular de la Fiscalía N°3 Especializada en Violencia de Género, consideró que todavía faltan medidas de prueba para avanzar sobre algunos puntos de la investigación y citó a distintos testigos para reconstruir lo ocurrido dentro del edificio de Belgrano.

Mientras la causa continúa en los tribunales porteños, Milei aprovechó el episodio para volver a cargar contra Moyano con una publicación cargada de ironía. El posteo rápidamente volvió a poner el caso en la agenda política y de redes.