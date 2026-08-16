Moria Casán cumple 80 y una producción recrea las etapas clave de su carrera

Moria Casán cumple 80 años este domingo 16 de agosto y lo hace como siempre: siendo protagonista. Con más de cinco décadas en el mundo del espectáculo, la artista atraviesa un nuevo momento de exposición gracias a “Moria”, la ficción inspirada en su vida y en la carrera que construyó entre escenarios, cámaras y televisión.

La producción cuenta con ocho capítulos y recorre distintas etapas de la vida de la diva. Para representar sus diferentes momentos, el elenco reúne a Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes interpretan a Moria en distintas etapas.

La serie vuelve así sobre una trayectoria marcada por la provocación, el humor y una personalidad que consiguió instalarse en el imaginario popular argentino. Desde sus primeros pasos en el teatro de revistas hasta convertirse en una de las figuras más reconocibles de la televisión, Moria hizo de su propio personaje una marca.

De Ana María Casanova a Moria Casán

Antes de convertirse en “La One”, Moria era Ana María Casanova, nacida en la Ciudad de Buenos Aires. Incluso comenzó sus estudios universitarios en Abogacía, aunque finalmente eligió otro camino y se volcó al espectáculo.

Su debut profesional en la revista llegó en 1969, en el Teatro El Nacional, con “Cuando la abuelita no era hippie”. A partir de entonces, comenzó a compartir escenario con grandes nombres del humor y la revista argentina, entre ellos Adolfo Stray, José “Pepitito” Marrone, Dringue Farías, Tato Bores y Nélida Lobato.

En 1973 llegó otro salto en su carrera: debutó en el cine con “Los caballeros de la cama redonda”. Durante las décadas siguientes participó en numerosas películas y comedias junto a figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez.

Una diva que también hizo de la televisión su territorio

Durante los años 80, Moria amplió todavía más su presencia en la pantalla chica. Encabezó programas como “Monumental Moria”, donde apareció el recordado personaje de Rita Turdero, y años más tarde condujo “A la cama con Moria”, un ciclo de entrevistas que se convirtió en otro de los hitos de su carrera televisiva.

El teatro también tuvo un lugar central. En 1990 integró el elenco original de “Brujas”, junto a Thelma Biral, Graciela Dufau, Nora Cárpena y Susana Campos, una obra que se convirtió en un clásico de la escena argentina.

Durante los 2000 continuó alternando televisión y teatro. Participó en ficciones como “La niñera” y “Doble vida”, trabajó junto a Nito Artaza y hasta tuvo una incursión en la política en 2005, cuando fue candidata a diputada nacional.

El “Bailando” y la llegada de “La One”

Pero hubo una etapa que volvió a instalarla con fuerza entre las figuras más comentadas de la televisión: su participación como jurado de “Bailando por un sueño” en ShowMatch.

Sus cruces con otras figuras del espectáculo, sus frases y su particular estilo frente a las cámaras terminaron de consolidar una identidad propia. De allí surgieron expresiones que quedaron asociadas a ella, como “La One” y “la lengua karateca”.

Su vida pública también tuvo capítulos más polémicos. En 2012 quedó involucrada en una causa judicial en Paraguay relacionada con la desaparición de unas joyas y, en 2015, permaneció nueve días detenida en el penal del Buen Pastor antes de recuperar su libertad.

Ahora, a los 80 años, Moria vuelve a quedar en el centro de la escena, esta vez con una ficción que transforma su propia historia en material televisivo.

Una vida atravesada por el teatro, el cine, la televisión, los escándalos, los personajes y las frases que quedaron en la cultura popular. Cinco décadas después de su debut, Moria Casán sigue siendo Moria.