El Gobierno de Israel llamó a asesinar “40 personas al día” en Gaza

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben Gvir, pidió públicamente asesinar a entre “30 y 40 personas” al día en la Franja de Gaza, ya que los palestinos “no merecen vivir”

“Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando a entre 30 y 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata; hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas”, expresó el dirigente ultraderechista en un programa de Rom Braslavski, quien fuera rehén de Hamás.

En el programa, discutían sobre la forma en que Israel se ha recuperado del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando Ben Gvir expresó su disconformidad con la decisión de Benjamin Netanyahu de reducir los ataques contra Gaza para avanzar con el “plan de paz” impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "No es ningún secreto, no estoy de acuerdo con el primer ministro”, exclamó.

“Toda Gaza es nuestra”

El funcionario del país que Javier Milei toma de ejemplo también abogó por la “migración masiva de palestinos” en Gaza para colonizar la Franja con asentamientos judíos, una propuesta que ya en el pasado ha sido calificada por diversos organismos internacionales como un intento de “limpieza étnica”.

Declaraciones similares del ministro israelí han sido condenadas e incluso han sido presentadas ante tribunales internacionales como evidencia de una “intención genocida” que Israel niega.

“Considero que toda Gaza es nuestra. Deberíamos tener asentamientos no solo en Gush Katif (la colonia israelí en la Franja desmantelada en 2005), sino en toda Gaza, fomentando la mayor emigración posible, enviándolos a sus países de origen, y para los terroristas, nada de emigración, nada, simplemente matarlos uno por uno”, completó Gvir.

"Con la ayuda de dios, entraremos en toda Gaza y la colonizaremos, fomentaremos la expulsión de los palestinos, para esto hay que matar 30 o 40 palestinos cada noche. Dicen que estoy loco, pero necesitas estar loco para vivir en Oriente Medio".



El genocida de Ben Gvir, con una… pic.twitter.com/CpcEFUiauQ — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) August 16, 2026

Vale mencionar que el ministro, que también es colono en la Cisjordania ocupada, ha construido su carrera política alrededor de posiciones ultranacionalistas y antiárabes. Como titular de Seguridad Nacional controla la Policía israelí y las cárceles donde los palestinos denuncian numerosos casos de tortura