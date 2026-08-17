Extrema tensión y apagón por el incendio de una subestación eléctrica en La Plata

EDELAP informó que, a las 2:30 de la madrugada de este lunes, y por causas que se encuentran bajo investigación, se produjo un incendio en una instalación perteneciente a la Subestación Tolosa, ubicada en calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9, de la ciudad de La Plata.

Por momentos las lenguas de fuego fueron impactantes, con dos grandes frentes, uno sobre Camino General Belgrano y sobre calle 527, aunque alrededor de las 3 horas el siniestro pudo ser controlado.

En concreto, el foco pudo ser sofocado gracias al accionar conjunto de Bomberos, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de EDELAP. En tanto, de manera preventiva, se procedió a la evacuación de vecinos de inmuebles aledaños.

Como consecuencia del incidente, estuvo afectado el servicio eléctrico en sectores del casco urbano de La Plata y en los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.

La empresa se encuentra trabajando en la reconfiguración de su red para normalizar el suministro, priorizando los servicios esenciales, entre ellos los establecimientos de salud. Asimismo, desplegó un plan de reposición paulatina para el resto de los usuarios afectados, que incluye un amplio operativo de personal técnico y grupos electrógenos.

El incendio ocurrido durante la madrugada en la Estación Tolosa ya se encuentra controlado. El incidente afecta el servicio en sectores de La Plata, Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.



Nuestros equipos están trabajando en la reconfiguración de… pic.twitter.com/zvgtWp1w6G — Edelap (@EDELAP__Oficial) August 17, 2026

“EDELAP ha dispuesto todos sus recursos técnicos y operativos, y su personal continuará trabajando de manera ininterrumpida para avanzar en la normalización del servicio”, se informó a través de un comunicado.