El exceso de lluvias complica la cosecha de maíz: “No hay lugar que se salve”

El especialista en agrometeorología, Germán Iturriza, analizó el impacto de las lluvias y la elevada humedad sobre la cosecha de maíz en Argentina y advirtió por las dificultades que atraviesan distintas regiones productivas.

“La preocupación es en todos lados, no hay lugar que se salve”, expuso el consultor del mercado de granos y precisó que “durante los últimos 45 días, gran parte del área agrícola nacional estuvo teniendo lluvias por encima de lo normal”.

El problema se profundiza porque el maíz ya completó su ciclo, pero el grano todavía conserva niveles de humedad elevados: “El grano todavía tiene una humedad que a veces llega hasta lo escaso de los 16, 17, 18 % y no es lo deseable para el productor de cosechar con humedad”, precisó en declaraciones a Canal E.

Asimismo, indicó que los productores buscan esperar hasta alcanzar valores cercanos al 12 % o 13 % de humedad para evitar costos adicionales. Sin embargo, las condiciones climáticas no permiten avanzar con normalidad. “Todavía hay 30 % del área a ser cosechada”, esgrimió el asesor.

“No es que nadie quiere cosechar y son exquisitos, es un tema de piso también, no puedo entrar o si entro rompo todo el lote”, graficó

Ante esta situación, algunos productores optan por cosechar con niveles de humedad de hasta 18 % o 19 %, aunque eso implica afrontar mayores costos. “Se paga la secada, el punto de secada, 7, 8 dólares por tonelada”, detalló Iturriza.

Finalmente, hizo foco en que esta demora genera un “cuello de botella” para la logística de los despachos al exterior. “Los exportadores habían armado programas de embarque julio-agosto contemplando este maíz”, cerró.