Árbol presentó la live session de “Atemporal”

Árbol presentó la live session que acompaña Atemporal, disco en el que recorre sus canciones más emblemáticas de una manera especial.

Fiel a su estilo camaleónico, en este álbum Árbol se despoja de la distorsión y la energía características de sus shows y trabajos anteriores para dar lugar a una propuesta sonora más sutil y envolvente, donde los arreglos de cuerdas y vientos toman protagonismo. Ese ambiente íntimo de estudio se puede ver perfectamente en la live session, ya disponible en el canal de YouTube de la banda.

Recientemente el grupo oriundo de Haedo anunció la presentación en vivo de Atemporal, el próximo sábado 17 de octubre a las 21 horas en el Teatro Ópera (Avenida Corrientes 860). Luego de 18 años de su última presentación en esa sala, la banda vuelve a su escenario con una puesta especial, que refleja la esencia de su último trabajo discográfico. Las entradas se encuentran a la venta por sistema Ticketek.

Atemporal propone un verdadero viaje en el tiempo a través de piezas clásicas como “El fantasma”, “Trenes, camiones y tractores” y “Pequeños sueños”, entre otros hits que ya forman parte del inconsciente colectivo y continúan atravesando generaciones.

Más que un repaso, este lanzamiento reafirma la vigencia de una obra que se mantiene intacta con el paso del tiempo, consolidando a Árbol como una de las bandas más versátiles y queridas del rock nacional.

El álbum fue grabado durante el mes de noviembre de 2025 en Casa Frida Estudio, cuenta con la participación de destacados músicos: Diego Velázquez (violín y guitarra, además de arreglos de cuerdas), Joaquín Gutiérrez (viola) y Silvia Ana Murano (violoncello). En los vientos, se suman Andrés Reboratti (saxo y flauta traversa, también responsable de los arreglos), Agustina Ferro (trombón) y Daniel Mayor (trompeta), aportando nuevas texturas a esta reinterpretación del repertorio.

La producción musical estuvo a cargo de Árbol, con Hernán Caratozzolo como ingeniero de grabación. El mastering fue realizado por Daniel Ovie y la mezcla por Hernán Bruckner y Pablo Romero.

Con discos claves como Chapusongs, Guau, Hormigas y No Me Etiquetes, además de canciones emblemáticas, Árbol consolidó un repertorio que marcó a varias generaciones.

Con Pablo Romero en voz; Sebastián Bianchini en bajo, Hernán Bruckner en guitarra y Martín Millán en batería, recientemente celebró sus 30 años de trayectoria con una gira especial que recorrió su historia y reafirma su vigencia en el rock argentino.