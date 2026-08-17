Rubén Blades hizo historia en CABA: Malvinas argentinas y encuentro con Charly García

Buenos Aires volvió a convertirse en la capital de la salsa. Este domingo 16 de agosto, Rubén Blades se reencontró con el público argentino en una noche histórica en el Movistar Arena, con entradas completamente agotadas y una sala colmada que celebró de principio a fin a una de las figuras más importantes de la música latinoamericana.

Acompañado por la Roberto Delgado Big Band, el artista panameño desplegó un espectáculo de casi tres horas en el que recorrió algunas de las canciones que construyeron su legado y que, décadas después de haber sido compuestas, continúan formando parte del cancionero popular de toda América Latina.

El show comenzó a las 21, en un marco ambicioso y colorido que, lejos de apagarse, fue creciendo con el correr de las canciones. “Buenos Aires, buenas noches. Vine aquí por primera vez en 1983 y regresé en 2026 para darles las gracias y decirles que todavía se puede”, saludó Blades, cálido de principio a fin con un público que convirtió el Movistar Arena en una pista de baile.

Así abrió su show Rubén Blades en el Arena 🙌🏻 pic.twitter.com/ExfVXPzQI8 — MovistarArenaAR (@MovistarArenaAR) August 17, 2026

“Vamos a tratar de condensar más de 50 años en una noche”, anticipó el panameño. “Pedro Navaja”, “Plástico”, “Decisiones”, “Pablo Pueblo”, “Prohibido olvidar”, “Amor y control”, “Patria”, “Buscando América” y otros clásicos de su repertorio fueron parte de una noche atravesada por la salsa, el jazz, la memoria y las historias que hicieron de Blades mucho más que un cantante: un cronista de América Latina.

Con su habitual presencia escénica y el deseo de una Latinoamérica fuerte y unida como bandera narrativa, Blades cantó, bailó, tocó percusión y conversó con el público, confirmando la vigencia de una voz que, después de más de cinco décadas de trayectoria, continúa conectando generaciones.

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó con “Todos vuelven”. Mientras Rubén Blades interpretaba la canción, en la pantalla aparecieron imágenes de grandes artistas argentinos y latinoamericanos que ya no están: Indio Solari, Luis Alberto Spinetta, Celia Cruz, Mercedes Sosa, María Elena Walsh, Tite Curet Alonso y Gustavo Cerati, entre otros.

El Movistar Arena contó con una visita de lujo: nada menos que Charly García, que protagonizó un momento muy especial junto a Blades en el camarín. A propósito de su encuentro con Charly antes de subir al escenario, el panameño expresó: "Está viendo este show una leyenda del rock mundial: Charly García".

Sobre el final, una bandera ocupó la totalidad de la pantalla y Blades no perdió la chance de repetir: “Las Malvinas son argentinas”.

La propuesta musical encontró su máxima expresión en el trabajo de la Roberto Delgado Big Band, integrada por veinte músicos panameños y dirigida por Roberto Delgado, formación que acompaña a Blades desde 2010.

La presentación en Buenos Aires forma parte del “Fotografías Tour”, la gira internacional con la que Rubén Blades continúa recorriendo escenarios de América y Europa junto a la orquesta panameña. El tour toma su nombre de Fotografías, su más reciente trabajo de estudio, ganador del Latin Grammy al Mejor Álbum de Salsa y nominado a los Premios Grammy.

La noche también contó con la participación de Adrián Berra, quien estuvo a cargo de abrir la presentación y cumplió con creces el desafío de calentar motores en lo que fue la antesala de una cita que quedará marcada en la historia.

“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida” ✨ @rubenblades pic.twitter.com/L8Bg8Y0U0j — MovistarArenaAR (@MovistarArenaAR) August 17, 2026

Rubén Blades volvió a demostrar por qué su música sigue siendo una de las expresiones más poderosas y vigentes de la cultura latinoamericana: una música que invita a bailar, pero también a pensar, recordar y reconocerse en las historias que cuenta.

La Roberto Delgado Big Band