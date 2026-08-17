La Plata será sede del encuentro de juventudes más grande del país

La Plata será sede por primera vez del Congreso Federal e Internacional de Juventudes, que se desarrollará los días 14 y 15 de septiembre en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha con la participación de referentes de distintas provincias del país y del ámbito internacional.

El encuentro, organizado por la Dirección de Juventudes de la Secretaría de Gobierno en articulación con el Gobierno de Córdoba, reunirá a directores y responsables de áreas de juventud de diferentes provincias, referentes internacionales, estudiantes de escuelas platenses, instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

Se trata de la tercera edición del congreso y la primera que tendrá a La Plata como ciudad anfitriona. La iniciativa contará además con la participación del Gobierno bonaerense, el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) y la Municipalidad de Córdoba.

Durante las dos jornadas se llevarán adelante conversatorios, paneles de exposición de políticas públicas, mesas de intercambio y debate y espacios interactivos destinados a abordar los principales desafíos que atraviesan actualmente las juventudes.

Entre los ejes temáticos se encuentran la participación democrática, la salud mental, el trabajo y el emprendedurismo, las redes sociales y los entornos digitales, el género y la diversidad, el ambiente, la discapacidad, los derechos humanos, la cultura y el deporte.

Así, el congreso buscará promover el intercambio de experiencias y perspectivas entre jóvenes, especialistas, funcionarios y organizaciones, favorecer la construcción de consensos y generar propuestas colectivas con impacto local, nacional e internacional.