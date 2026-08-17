De Borges a Walsh, el lado B de los grandes escritores argentinos

InterZona Editora presenta Todo lo que usted siempre quiso saber sobre su escritor argentino favorito y nunca se atrevió a preguntar, de Daniel Guebel y Nancy Giampaolo, un libro que propone entrar por la puerta de atrás a la literatura argentina: allí donde el canon, la solemnidad y las versiones oficiales dejan lugar a las anécdotas, los rumores, las excentricidades y las historias que circulan de escritor en escritor.

¿Qué hay detrás de la figura pública de un autor? ¿Cómo eran en la intimidad Borges, Bioy Casares, Aira, Fogwill, Piglia, Walsh, Arlt, Ocampo o Puig?

A partir de testimonios, recuerdos, chismes literarios y episodios insólitos, Guebel y Giampaolo reconstruyen un mapa secreto de la literatura argentina, poblado por amistades, rivalidades, obsesiones, encuentros inesperados y situaciones que difícilmente aparezcan en una biografía convencional.

El resultado es un libro tan divertido como revelador, en el que la literatura también se construye a partir de aquello que sucede alrededor de los libros. Los autores aparecen en sus momentos más imprevisibles: haciendo gala de sus manías, protagonizando escenas absurdas, cultivando amistades o enemistades y convirtiéndose, incluso en vida, en personajes de sus propias leyendas.

Con una mirada irreverente y una enorme curiosidad por la trastienda literaria, Todo lo que usted siempre quiso saber sobre su escritor argentino favorito y nunca se atrevió a preguntar invita a volver a mirar a nuestros grandes escritores desde otro lugar. Porque detrás de cada obra hay un autor, y detrás de cada autor, una historia que alguien —por suerte— se ocupó de contar.

Daniel Guebel

Nació en Buenos Aires. Es escritor, periodista, guionista de cine y autor de las obras teatrales Adiós Mein Führer, Tres obras para desesperar, La patria peronista y Padre y coautor junto a Sergio Bizzio de Dos obras ordinarias (que reúne La China y El Amor).

Publicó también las novelas Arnulfo o los infortunios de un príncipe, La perla del emperador, Los elementales, Matilde, Cuerpo cristiano, Nina, El terrorista, El perseguido, La vida por Perón, El día feliz de Charlie Feiling (con Sergio Bizzio), Carrera y Fracassi, Derrumbe, El caso Voynich, Mis escritores muertos, Ella, Las mujeres que amé, y los libros de cuentos El ser querido, Los padres de Sherezade, La carne de Evita y Genios destrozados (tomos 1 y 2).

Actualmente, trabaja como editor de libros de investigación periodística y colabora en distintos medios de comunicación.

Nancy Giampaolo

Es periodista y escribe para cine, teatro y televisión. Columnista del suplemento cultural del diario Perfil, publicó los libros Género y política en tiempos de globalismo, Radiografía de la corrección política y Feminismos, liberación o dependencia.

Coescribió el guion de la comedia Caída del cielo y, entre 2005 y 2013, realizó guiones periodísticos en la Televisión Pública. Desde 2021 lleva adelante El Lado C, un ciclo de entrevistas con Diego Capusotto en teatros de Argentina y otros países hispanoparlantes.

Coescribió la obra de teatro Tirria junto a Lucas Nine, una comedia negra protagonizada por Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd.