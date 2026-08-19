Mundial de Hockey 2026: Las Leonas le ganaron 3-2 a Alemania en el cierre

Las Leonas consiguieron su primera victoria en el Mundial de Hockey 2026 y lo hicieron con todos los condimentos. El seleccionado argentino derrotó 3-2 a Alemania en un partido que parecía controlado, se complicó en el tramo final y terminó resolviéndose con un córner corto sobre el cierre.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara salió decidido a buscar el partido desde el comienzo y encontró rápidamente el premio. A los dos minutos, Eugenia Trinchinetti aprovechó un rebote después de un córner corto y mandó la bocha al fondo del arco para poner el 1-0.

La jugada tuvo una particularidad: Argentina había conseguido un nuevo córner corto luego de que María José Granatto pidiera la revisión de video tras una primera acción dentro del área. La decisión arbitral terminó favoreciendo a Las Leonas y permitió que llegara la apertura del marcador.

Alemania reaccionó y Argentina aguantó

Con la ventaja, Argentina tuvo que soportar varios pasajes de presión alemana. Las europeas comenzaron a ganar terreno y encontraron espacios, aunque Cristina Cosentino apareció para evitar el empate en una de las situaciones más peligrosas del primer tiempo.

El segundo cuarto fue más trabado. Las Leonas perdieron algo de precisión y Alemania logró instalarse durante varios minutos cerca del área argentina. Sin embargo, las dirigidas por Ferrara resistieron y llegaron al descanso arriba por la mínima.

El tercer cuarto mantuvo la paridad. Ambos equipos tuvieron dificultades para generar situaciones claras y el partido entró en una etapa de mucha disputa en el mediocampo. Argentina apostó a mantener el orden y esperar el momento para volver a golpear.

Un último cuarto para el infarto

Todo cambió en los últimos 15 minutos. Las Leonas encontraron espacios y, a los 48 minutos, Agustina Gorzelany tuvo la oportunidad desde el penal y no perdonó. La especialista en córners cortos puso el 2-0 y parecía encaminar el triunfo argentino.

Pero Alemania reaccionó rápidamente. A los 51 minutos, Lisa Nolte descontó para poner el 2-1 y devolverle la incertidumbre al partido.

Dos minutos después llegó otro golpe para Argentina. Las alemanas consiguieron un córner corto y Sonja Zimmermann convirtió para establecer el 2-2. En apenas un puñado de minutos, el encuentro había cambiado completamente.

Con el empate, Alemania se lanzó en busca de la victoria y dejó espacios en el fondo. Argentina aprovechó la oportunidad y fue con todo por el triunfo.

Gorzelany apareció otra vez

Cuando el reloj marcaba los 58 minutos, Las Leonas consiguieron un córner corto que podía ser la última gran oportunidad del partido.

Y apareció otra vez Gorzelany.

La defensora ejecutó un remate potente y preciso que terminó en la red para poner el 3-2 definitivo y desatar el festejo argentino.

¡¡GOL DE LAS LEONAS!! Agus Gorzelany desata la locura de Argentina: 3-2 ante Alemania en el Mundial de Hockey.



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La victoria le permite a Las Leonas sumar su primer triunfo en el Mundial 2026, después del debut con empate 1 a 1 ante Estados Unidos. El equipo nacional consiguió así un envión importante para lo que viene en la competencia.

El festejo tuvo además una protagonista excluyente: Gorzelany, que convirtió dos goles en el último cuarto y volvió a demostrar por qué es una de las grandes especialistas argentinas en la pelota parada.

Las Leonas ahora deberán mantener la concentración y aprovechar el envión de este triunfo para seguir avanzando en un Mundial que recién comienza y que ya entregó un partido inolvidable.