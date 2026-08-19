Milei reapareció tras diez días y reivindicó el legado del General San Martín

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este lunes el acto conmemorativo por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, donde reivindicó el legado del Libertador y sostuvo que “la libertad es un legado de nuestros padres, pero también es una responsabilidad y una herencia que debemos, en la misma medida, dejarle intacta a nuestros hijos”.

El mandatario, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, destacó que el prócer “nos dejó un legado inmortal encarnado en una frase que es una obligación para todos nosotros: seamos libres, que lo demás no importa nada”.

A las 15, hora en la que el General José de San Martín pasó a la inmortalidad, los presentes guardaron un minuto de silencio en su memoria y en señal de respeto, y posteriormente se realizó la colocación de una ofrenda floral en su homenaje en el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

Discurso del Presidente Javier Milei en el acto por el 176° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. pic.twitter.com/8u2FwVGfc4 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 17, 2026

En su discurso, que significó la reaparición pública tras diez días de ostracismo en Olivos, Milei sostuvo que la historia del Libertador debe interpelar a los argentinos por el modo en que, durante años, se fue perdiendo el valor de la libertad: “Fuimos perdiendo nuestra libertad para comerciar, fuimos perdiendo nuestra libertad para emprender, fuimos perdiendo nuestra libertad para soñar con un futuro mejor, fuimos perdiendo nuestra libertad también para criticar a quienes suprimían nuestras libertades”.

En ese marco, advirtió que “la libertad no es el punto de reposo de los gobiernos: es la excepción que hay que defender todos los días contra la tendencia natural de todo poder a expandirse” y sostuvo que “la libertad es un derecho, pero debe ser conquistada y defendida de quienes se oponen a él”.

El Presidente señaló que la Argentina enfrenta nuevos desafíos para preservar y expandir ese legado, tanto frente a amenazas externas como internas. En ese sentido, destacó la necesidad de contar con “unas Fuerzas Armadas equipadas y bien formadas” y planteó como desafíos “retomar la protección de nuestras fronteras, elegir bien nuestras alianzas geopolíticas, luchar contra todas las formas de terrorismo y pararnos siempre del lado de la democracia”.

También afirmó que “un pueblo libre requiere de fuerzas de seguridad capacitadas y provistas de las herramientas necesarias para proteger lo más preciado que tenemos” y sostuvo que “defender la libertad de Argentina es oponerse con toda la fuerza pública a los criminales”.

“En definitiva, la gesta sanmartiniana es una fuente permanente de inspiración para todo mi Gobierno. Vamos a dar la batalla por la libertad allá donde sea necesario, sin importar el costo, porque eso es lo que el país hoy necesita: libertad, crecimiento, orden y prosperidad”, expresó. Sostuvo además que la Argentina “todavía no es el país más libre del mundo, pero sí puede serlo” y aseguró que “todo nuestro esfuerzo debe ir a preservar, en todos los frentes, el mayor legado del General San Martín: una patria libre y un pueblo creciente”.

Del acto participaron también el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri; el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti; el jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, Cristian Castellanos; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la presidenta provisional del Senado, María Abdala; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; ministros y secretarios del Poder Ejecutivo Nacional; autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; legisladores nacionales; representantes del cuerpo diplomático y demás autoridades nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires.