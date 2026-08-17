Floresta: cuatro sospechosos chocaron contra un patrullero tras un robo en Flores

Una persecución que comenzó en Flores terminó con un fuerte choque en Floresta y cinco personas heridas. Cuatro presuntos delincuentes y un efectivo de la Policía de la Ciudad resultaron lesionados luego de que el auto en el que escapaban impactara contra un patrullero.

Todo comenzó cuando los sospechosos habrían intentado robar en un edificio ubicado sobre la avenida Nazca. Vecinos que advirtieron la situación dieron aviso al 911 y rápidamente se desplegó un operativo para intentar localizar a los involucrados.

Cuando los efectivos de las comisarías 10 y 11 llegaron al lugar, observaron que los cuatro hombres subieron a toda velocidad a un Peugeot 208 gris y emprendieron la fuga.

La persecución terminó contra un patrullero

A partir de ese momento se puso en marcha un operativo cerrojo por distintas calles de la zona. La persecución terminó en el cruce de Bahía Blanca y Magariños Cervantes, donde el vehículo de los sospechosos chocó de frente contra un móvil policial.

Tras el impacto, los cuatro ocupantes abandonaron el auto e intentaron continuar la fuga a pie. Sin embargo, los agentes lograron alcanzarlos y detenerlos a pocos metros del lugar.

Los sospechosos tienen 22, 23, 30 y 31 años. Después del choque, fueron trasladados al Hospital Álvarez para recibir atención médica. El policía que resultó herido fue derivado al Hospital Vélez Sarsfield.

Qué encontraron dentro del auto

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron distintos elementos que podrían ser relevantes para la causa. Entre ellos había 2.200 dólares, tres teléfonos celulares, dos manojos de llaves y varios pares de guantes.

También encontraron guantes de neoprene, guantes de polar negro, cinco guantes de látex negros y un control con alarma.

La Policía además revisó los antecedentes de los cuatro detenidos. Según la información incorporada al procedimiento, el joven de 22 años cuenta con dos causas por robo, correspondientes a 2022 y 2025.

El sospechoso de 30 años registra una causa por lesiones leves de 2021 y otra por tenencia de un arma de fuego de uso civil. En tanto, el hombre de 31 años tiene antecedentes por dos hechos vinculados a robos por escalamiento y robo en poblado y en banda, registrados en 2023.

El cuarto detenido, de 23 años, quedó también a disposición de la Justicia.

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo de Darío Bonnano, que dispuso la detención de los cuatro involucrados mientras avanza la causa para determinar cómo se inició el intento de robo y qué participación tuvo cada uno.