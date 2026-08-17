Vuelve el frío y hay chances de lluvia en el AMBA: así estará el tiempo esta semana

El invierno todavía tiene algunas cartas para jugar. Después de un fin de semana largo con temperaturas relativamente agradables, el frío volverá a hacerse sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días, acompañado por momentos de inestabilidad y posibles lluvias.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana del martes 18 al domingo 23 de agosto tendrá varios cambios de tiempo. La lluvia aparecerá en el inicio del período, luego habrá una mejora temporaria y, hacia el fin de semana, volverán las temperaturas bajas.

Martes con paraguas a mano

El martes 18 de agosto será una de las jornadas más inestables de la semana. El cielo estará mayormente cubierto y existe probabilidad de lluvias durante la mañana.

La temperatura se moverá en un rango de entre 9 y 12 grados, por lo que será una jornada fresca y húmeda. Para quienes tengan que salir temprano, el abrigo y el paraguas serán buenos aliados.

Miércoles: mejora, pero sigue el cielo gris

Para el miércoles 19, el panorama comenzará a mejorar. El sol podría aparecer durante algunos momentos, aunque el cielo continuará mayormente nublado.

Las marcas térmicas estarán entre los 9 y 14 grados, con un ambiente todavía fresco pero algo más agradable que el día anterior.

Jueves y viernes, un pequeño respiro

El tramo final de la semana laboral traerá un leve repunte de las temperaturas.

Tanto el jueves 20 como el viernes 21 se esperan condiciones más agradables, con cielo parcialmente nublado y máximas que superarían los 15 grados.

No será un regreso del calor, pero sí un pequeño alivio frente al frío que volverá a instalarse después.

El frío vuelve con fuerza el fin de semana

La situación cambiará nuevamente durante el sábado 22 y domingo 23. El pronóstico anticipa dos jornadas frías, especialmente durante las primeras horas del día.

Las mínimas podrían ubicarse alrededor de los 5 grados, mientras que las máximas no superarían los 12 grados.

Así, el fin de semana terminaría con un escenario bien invernal en el AMBA, con mañanas muy frías y temperaturas que se mantendrán bajas durante buena parte del día.

El pronóstico, día por día

Martes 18: lluvias aisladas e inestabilidad durante la mañana. Entre 9 °C y 12 °C.

Miércoles 19: mejora temporaria, con algunos momentos de sol y cielo mayormente nublado. Entre 9 °C y 14 °C.

Jueves 20: leve ascenso de temperatura y cielo parcialmente nublado. Máxima superior a 15 °C.

Viernes 21: continúa el repunte térmico, aunque con mínimas frescas.

Sábado 22: vuelve el frío, con mínima cercana a 5 °C y máxima de hasta 12 °C.

Domingo 23: jornada fría, con temperaturas que podrían mantenerse entre los 5 °C y los 12 °C.

En definitiva, el AMBA tendrá una semana de cambios bruscos, con lluvia al comienzo, una breve tregua térmica y un nuevo regreso del frío hacia el fin de semana. Como siempre, el SMN recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico ante posibles modificaciones en las condiciones previstas.