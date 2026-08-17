Gol récord en Mar del Plata: tardó apenas tres segundos y quedó en la historia

El fútbol marplatense fue escenario de un gol que ya quedó en los libros. Aitxuri Isasmendi, jugador de El Cañón, necesitó apenas tres segundos desde el inicio del partido para poner a su equipo en ventaja ante Nación y establecer una marca histórica para el fútbol argentino.

El tanto ocurrió en el estadio Mario Della Torre, donde ambos equipos se enfrentaron por la competencia local. Apenas comenzó el encuentro, El Cañón movió desde el medio y la pelota terminó rápidamente en los pies de Isasmendi.

El futbolista estaba ubicado unos metros dentro de su propio campo cuando recibió el pase hacia atrás. En ese instante levantó la cabeza, observó que el arquero de Nación estaba adelantado y tomó una decisión que parecía arriesgada pero terminó siendo perfecta.

Sin pensarlo demasiado, sacó un remate de larga distancia que viajó directamente hacia el arco. El arquero no logró retroceder a tiempo y la pelota terminó adentro. El reloj apenas marcaba tres segundos.

Una avivada que terminó en récord

El gol no solo sirvió para que El Cañón comenzara ganando. La velocidad de la definición llevó inmediatamente a revisar los registros históricos para conocer dónde quedaba ubicada la conquista.

La marca más rápida registrada hasta ese momento en Primera División pertenecía a Carlos Danton Seppaquercia, quien había convertido para Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Huracán en 1979. Aquel gol había llegado a los cinco segundos.

Pero el registro que Isasmendi logró superar era todavía más reciente. Entre las distintas categorías del fútbol argentino, el récord estaba en manos de Julián Rodríguez Seguer, jugador de Liniers, que había marcado ante Justo José de Urquiza en 2023, también en una jugada prácticamente desde el saque inicial.

Ese tanto había sido cronometrado en cuatro segundos.

Ahora, Isasmendi bajó todavía un poco más la marca: tres segundos desde el comienzo del partido.

Una definición para volver a mirar

La jugada tuvo todos los ingredientes para convertirse en una de esas acciones que se repiten una y otra vez. Un pase hacia atrás, un arquero demasiado adelantado y un futbolista atento para detectar la oportunidad antes que todos.

#FutbolArgentino⚽🚨 ¡Tardó solo 3 segundos y quedó en la historia!



El fútbol marplatense fue escenario de un gol récord. Aitxuri Isasmendi, de El Cañón, sorprendió al arquero de Nación desde el saque inicial y marcó cuando apenas habían pasado 3 segundos.



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El Cañón arrancó así el encuentro con una ventaja que llegó prácticamente antes de que los protagonistas pudieran acomodarse en la cancha.

El gol de tres segundos no solo abrió el marcador en Mar del Plata: también puso a Isasmendi en la cima de una lista histórica del fútbol argentino y dejó una marca que, por la velocidad con la que llegó, promete ser muy difícil de superar.