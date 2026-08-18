Marcha al Ministerio Economía por el “drama social” del endeudamiento familiar

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará este jueves 20 de agosto a partir de las 14 horas al Ministerio de Economía para alertar sobre el creciente endeudamiento de las familias trabajadoras y exigir respuestas al Gobierno.

El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “los números son dramáticos”. “Más de 20 millones de personas, casi la mitad del país, están endeudadas y debe existir un programa de desendeudamiento estatal. A esta crisis grave que atraviesan las familias argentinas solo se sale con una respuesta pública”.

El dirigente sindical señaló que “el programa de desendeudamiento de los hogares tiene que ser urgente. Se necesita tener opciones reales de pago. Los créditos tomados han sido usurarios y, en la mayoría de los casos, no se pueden cancelar, son impagables”.

“Es mentira que, como dijeron Milei y Caputo, se trate de una decisión individual o de un asunto entre privados. Eso se entendería en una decena de casos, pero cuando se trata de 20 millones de personas que están sufriendo este flagelo del endeudamiento, estamos frente a un drama social”, acotó Aguiar.

Asimismo, resaltó que “la desregulación financiera implementada por el Gobierno, a partir del Decreto 70/2023, ha permitido un accionar completamente abusivo de parte de bancos, financieras, mutuales y billeteras virtuales, con entidades no bancarias que establecen intereses que van desde el 700 % y que en la mayoría de los casos superan el 1300 por ciento”.

En este marco, señaló: “El Gobierno tiene herramientas y se niega a utilizarlas en favor de la gente. El Banco Central pudo hacer mucho más de lo que hizo hasta ahora, porque está facultado, entre otras cosas, para ponerle un tope al costo de los créditos. Es decir, un tope a las tasas de interés y también a los punitorios, incluso para regular a los proveedores no financieros de crédito: endurecer los requisitos y exigir mayor transparencia. Nada de eso ha ocurrido”.

“Frente a semejante proceso de endeudamiento, ha incurrido en un abandono de persona, el Gobierno ha dejado a la deriva a toda la ciudadanía”, dijo Aguiar.

Una encuesta de ATE a empleados públicos de todo el país mostró que el 87 % tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73 % las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40 % dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37 % lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.

AHORA!!!

ATE MOVILIZA ESTE JUEVES CONTRA EL DRAMÁTICO ENDEUDAMIENTO DE LAS FAMILIAS TRABAJADORAS!!!



CASI LA MITAD DEL PAÍS ESTÁ ENDEUDADO!!



Debe existir un PROGRAMA DE DESENDEUDAMIENTO ESTATAL porque de esta CRISIS GRAVE que atraviesan las familias solo se sale con una… pic.twitter.com/xBCsa6QR1U — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) August 18, 2026

El relevamiento también mostró un impacto fuerte en la salud mental: el 85,4 % de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico durante el último año. El 19,5 % mencionó ansiedad, el 17 % angustia y agotamiento, el 16 % desánimo y el 15% insomnio.

Este cuadro se da en un contexto de mora creciente a nivel nacional. Según el último Informe sobre Bancos del BCRA, la morosidad en los créditos de las familias llegó al 12,8 % en mayo, un nivel que casi triplica al registrado un año antes y que representa el más alto desde el 2001, impulsado por la suba en préstamos personales y tarjetas de crédito. El fenómeno se agrava en el caso de las billeteras virtuales y entidades no bancarias, donde la mora alcanza el 32 % de la cartera de préstamos, con los jóvenes de entre 18 y 35 años como el segmento más afectado.