“Héroes de hoy”: la Ciudad reconoció a policías, maestros y médicos

La Ciudad homenajeó al Padre de la Patria, General José de San Martín, a 176 años de su muerte, y reconoció el compromiso y el esfuerzo diario de policías, maestros y médicos. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, entregó las distinciones en un acto en la Plaza San Martín, de Retiro, junto a vecinos, abanderados y escoltas de escuelas de la Ciudad y de las fuerzas de seguridad, embajadores y funcionarios. Remarcó el legado del Libertador de América y definió a los profesionales reconocidos como “héroes de hoy”.

“San Martín dedicó su vida entera al servicio de la libertad. Nos enseñó que esa libertad se construye, se conquista y se defiende. ‘Seamos libres, y lo demás no importa nada’. Ese mandato sigue resonando en nuestros corazones como un legado”, enfatizó el alcalde metropolitano.

El tributo al héroe argentino estuvo centrado, además, en el reconocimiento a los oficiales de la Policía de la Ciudad, del cuerpo de Bomberos, docentes y profesionales de la salud, en especial a quienes hicieron el primer trasplante renal pediátrico conjunto, un logro histórico de dos hospitales públicos de la Ciudad.

“La vida de San Martín sigue inspirándonos para cuidar y defender nuestra propia libertad con determinación y coraje. No vamos a permitir que nada ni nadie nos quite la libertad, que es parte fundamental de nuestro estilo de vida”, agregó el mandatario.

“La certeza de que la propiedad privada es inviolable, el cuidado de lo público y el respeto al otro son parte de esa identidad, de la forma que elegimos construir y vivir. Vamos a defender el camino de la grandeza y el progreso”, exclamó.

Con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Nahuel Pennisi, una de las voces más queridas de la música popular argentina, se proyectó un video musicalizado por una orquesta en vivo. Desde las 10 hubo música folclórica, juegos para chicos y foodtrucks: cantaron Los Tordos, bailaron los artistas del Ballet del Instituto de Arte Folklórico y el Ballet de Romance de Zamba, y Pennisi dio un mini show.

En su discurso, Macri afirmó que “no vamos a permitir que nada ni nadie nos quite esa libertad. No estamos dispuestos a negociar ese valor esencial que nos define como argentinos, como porteños, como hombres y mujeres de bien. La Ciudad de Buenos Aires no se rinde, vamos a seguir defendiendo ese legado de libertad”.

El referente PRO estuvo acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña; la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el jefe de Gabinete de ministros, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Salud, Fernán Quirós; el de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida; el de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi; el de Seguridad, Horacio Giménez, y la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes. También la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, Inés Weinberg; y los embajadores de Chile, Gonzalo Uriarte, y de Perú, Carlos Alberto Chocano Burga.

Los homenajeados por su compromiso, trayectoria y liderazgo: