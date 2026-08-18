El fundador del FrePaSo y la receta para ganarle a Milei: “No hacen falta alianzas, hacen falta ideas”

El exgobernador de Mendoza y cofundador del Frente País Solidario (FrePaSo), José Octavio Bordón, analizó el escenario político y en ese sentido trazó paralelismos entre la actualidad argentina y la década del 90, por lo que abogó por una “profunda renovación de ideas” para enfrentar los desafíos actuales.

“Hay una dispersión y una crisis de las estructuras políticas, empezando a llegar a un punto en el que la política se ha convertido en una crisis. Porque el Gobierno tiene un partido político, tiene una estructura que intenta tener un partido y los otros están en muchas crisis, divisiones, sin perjuicio que en la oposición el justicialismo sigue teniendo la mayor cantidad de legisladores, la mayor cantidad de municipios de la oposición y todavía en este momento con cualquiera de sus figuras no es el que se necesita”, contextualizó ‘Pilo’ en declaraciones a Perfil.

Ante este panorama, evaluó que “lo que se necesita es otra cosa. Se siente una profunda renovación de ideas. Entonces, los valores tienen que ser permanentes en una democracia, pero aquello de Perón, ‘la única verdad es la realidad’, no es un pragmatismo vacío de valores, sino que con los valores que uno tiene que mirar la realidad. Y la doctrina, que no era algo fijo, responder a la realidad cambiante interna, regional, mundial y científica”.

“Tengo aquella idea: no se pueden frenar los cambios, hay que navegarlos a buen destino. O sea, no se puede navegar en contra de los vientos, hay que conducirlos para que los vientos sean conducidos por los valores”, sumó el exembajador argentino en Chile y Estados Unidos.

Acto seguido, sostuvo que “esto de vivir echándonos la culpa no es un problema de buena educación. A mí no me preocupan las malas palabras del presidente. A mí me preocupa la mala actitud y la mala construcción de enfrentamiento”.

Por ello, instó a “dialogar con lo que quede de las políticas y no hacer un partido único, sino ver cómo es la convergencia en la diversidad, no solo con la región, sino acá adentro. Entonces, es mucho más profundo. A la Alianza le faltó profundidad. Y a nosotros, en el 95, teníamos clara la idea de a dónde ir, pero nos faltó profundidad” para poder derrotar en las urnas a -a la postre reelecto- Carlos Saúl Menem.

“El déjà vu argentino es que cada gobierno que gana, y sobre todo cuando gana por mucho y sorpresivamente, cree que lo que lo sirvió por el clima social y por algunas medidas de la resiliencia argentina y que nos saca de la crisis, después sirve. O sea, no podemos administrar el éxito, entre comillas, cuando el éxito es solo mejora, porque siempre lo comparamos con de dónde salimos y no a dónde debíamos estar. Entonces, este es el drama”, sopesó el diplomático

Y sentenció: “Por eso es, esto no es una alianza electoral. Cualquier alianza electoral va a fracasar como puede fracasar si este gobierno sigue aislado. Lo que se necesita, y es muy difícil, es poder dialogar con mucha gente, poder aportar las experiencias, ideas”.