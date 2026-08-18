Asumieron las autoridades del Puerto La Plata designadas por la Provincia

La Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la provincia de Buenos Aires, a través de su titular Juan Cruz Lucero, designó mediante la Resolución Nº 6 a los nuevos integrantes del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata para el periodo 2026 – 2029.

Cabe mencionar que el órgano directivo del ente portuario está compuesto por nueve miembros representativos de distintos sectores que intervienen en la operatoria y desarrollo portuario.

La Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia de Buenos Aires, a través de su titular Juan Cruz Lucero, designó hoy mediante la Resolución Nº 6 a los nuevos integrantes del Directorio para el periodo 2026 – 2029. pic.twitter.com/ugbwE8arCI — Puerto La Plata (@PuertoLaPlata) August 14, 2026

De esta manera, la nueva conformación del Directorio encabezada por Susana González, presidenta del CGPLP, estará compuesta por María Laura Brolese D’Adamo, representante de los concesionarios y/o permisionarios de terminales e instalaciones portuarias y Pablo Azcarate, por asociaciones u organismos privados que nuclean a las empresas que transforman, ensamblan o comercializan insumos de carácter industrial.

También fueron designados en representación de las empresas armadoras y/o prestatarias de servicios portuarios marítimos, Mariano Gendra Gigena y por las asociaciones sindicales de los trabajadores Alejandro Cachile (Unión Ferroviaria) y Guillermo Crivos (APDFA).

Pablo Azcarate, por asociaciones u organismos privados que nuclean a las empresas que transforman, ensamblan o comercializan insumos de carácter industrial. pic.twitter.com/KinYawrGQh — Puerto La Plata (@PuertoLaPlata) August 14, 2026

En tanto, renuevan sus mandatos para este nuevo periodo Martín Fernández, por la Municipalidad de Berisso, y Alejandro Sández, por el Municipio de Ensenada, mientras que la Municipalidad de La Plata aún no ha designado su representante.

Finalmente, el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata agradeció a los directores salientes, Susana Giulietti, Dardo Gustavo Rodríguez y Facundo Pennacchioni “por el compromiso y los aportes realizados durante su gestión”.