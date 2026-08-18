Mató a su novio a golpes y enterró el cuerpo en el patio de su casa en San Nicolás

Un hombre de 60 años fue encontrado muerto y enterrado en el patio de la casa de su pareja en San Nicolás, luego de que su hijo denunciara su desaparición y los investigadores comenzaran a reconstruir sus últimos movimientos, informaron fuentes policiales.

La víctima fue identificada como José Manuel Andino, quien llevaba varios días sin ser visto. El pasado 4 de agosto, su hijo, Santiago Andino, se presentó en la Comisaría Primera de San Nicolás y manifestó que no tenía noticias de su padre.

Las primeras averiguaciones condujeron a los investigadores hacia Virginia Marlene Alviso, de 30 años, pareja de Andino y, según la información incorporada a la causa, la última persona que lo había visto con vida.

De acuerdo con la pesquisa, ambos habían mantenido una discusión antes de la desaparición. Con esos elementos, tomó intervención la UFI N° 12 del Departamento Judicial San Nicolás, a cargo de la fiscal María Belén Baños.

Allanamiento y detención

Este último domingo, efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Primera se dirigieron hasta la vivienda de Alviso, ubicada en la zona de Necochea al 700/800, en el barrio Irigoyen.

Durante el procedimiento, la mujer habría reconocido ante los policías que días antes había mantenido una confrontación con Andino y que, durante la pelea, lo golpeó en la cabeza provocándole la muerte. Luego, según su propio relato, trasladó el cuerpo hasta el fondo de la propiedad y lo enterró.

A partir de esa declaración, personal de Policía Científica inspeccionó el terreno y detectó un sector de tierra removida. Al realizar la excavación, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de Andino.

Además, durante el procedimiento se habría secuestrado una maza con manchas de sangre, elemento que quedó incorporado a la investigación y que será sometido a las pericias correspondientes.

La causa del deceso

Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que la víctima presentaba múltiples golpes, fractura de cráneo y una hemorragia cerebral, lesiones compatibles con un ataque producido con un objeto contundente.

Alviso quedó aprehendida por orden de la fiscalía e imputada por homicidio. Según trascendió, la mujer habría manifestado que atacó a Andino en un contexto de confrontación y que lo hizo en defensa propia.

Ahora, la Justicia deberá determinar cómo se desarrolló la pelea, qué ocurrió inmediatamente después de la agresión y si la versión de la imputada puede ser corroborada con las pruebas reunidas.

La mujer permanece a disposición de la Justicia y se esperaba que fuera indagada este martes. En paralelo, los cuatro hijos menores de la acusada quedaron bajo resguardo del personal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

