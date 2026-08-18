Exasesor de Milei fue detenido en Bolivia: investigan si ordenó asesinar a su expareja

El consultor político Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei, fue detenido en Bolivia, investigado por ser el autor intelectual de un ataque a balazos contra su expareja. La captura tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se aprestaba a viajar a la Argentina.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) arrestaron a Cerimedo en la madrugada y lo trasladaron a la dependencia de la entidad para tomarle declaración tras el ataque a balazos a su expareja, la abogada y activista política, Nadia Beller.

Vale mencionar que la mujer recibió tres disparos efectuados por dos presuntos sicarios que se movilizaban en moto. Los agresores estaban vestidos como repartidores de entregas a domicilio, con casco, y la balearon a quemarropa.

#Cerimedo 🚨🌎 Detuvieron en Bolivia a un exasesor de Milei: lo investigan por el presunto intento de asesinato de su expareja



El consultor político Fernando Cerimedo, quien participó de la campaña presidencial de Javier Milei, fue detenido en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)… pic.twitter.com/DXKFr4lY7b — ANDigital (@ANDigitalOK) August 18, 2026

La expareja de Cerimedo fue trasladada de emergencia a la Clínica Las Américas y se encuentra internada con diagnóstico reservado, según informó Bolpress. Beller fue candidata a diputada en 2019 por el Movimiento al Socialismo (MAS), aunque luego abandonó el espacio referenciado en el expresidente de Bolivia, Evo Morales.

A fines de julio, el consultor digital que participó activamente de la campaña de Javier Milei había hablado de “difamaciones” por versiones de presunta violencia a su expareja.

“No existe denuncia, orden de aprehensión, investigación ni prueba alguna que respalde semejante acusación. Se trata de una mentira difundida con el único propósito de dañar la imagen de dos personas públicas con fines políticos”, había señalado.

Luego recalcó: “Entiendo que, en tiempos de redes sociales, una falsedad puede propagarse con rapidez entre personas que no se detienen a discernir el verdadero propósito de quienes construyen y difunden este tipo de historias. Sin embargo, por mucho que una mentira se replique, jamás se convertirá en verdad. No es casualidad que ningún medio serio, ni siquiera aquellos abiertamente adversos al Gobierno, haya decidido hacerse eco de esa fake news”.

En las últimas semanas comenzaron a circular, a través de páginas sin ninguna credibilidad y con una manifiesta filiación a Evo Morales, publicaciones completamente falsas sobre un supuesto hecho de violencia de pareja que se me atribuye, orden de aprensión, fuga...



En honor a… — Fernando Cerimedo (@FerCerimedo_ok) July 25, 2026

“Inventar acusaciones de esta naturaleza no solo perjudica a quien es señalado falsamente como agresor, sino que también expone injustamente a la supuesta víctima, banalizando y manoseando un problema tan grave y sensible como la violencia”, cerró Cerimedo, quien en la actualidad presta servicios para el Gobierno boliviano de Rodrigo Paz.