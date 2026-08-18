Javier Milei volvió a los ataques a periodistas: “Paliza a la bruta”

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a recurrir a las redes sociales para su habitualidad de criticar a periodistas. En esta ocasión, el blanco de los ataques fue Mercedes Ninci, quien había protagonizado un cruce con uno de los comunicadores predilectos de la Casa Rosada: Esteban Trebucq.

#RedesSociales 📱📰 Milei volvió a cargar contra periodistas: “Paliza a la bruta”



El presidente Javier Milei retomó sus críticas públicas contra periodistas a través de las redes sociales. Esta vez, el blanco fue Mercedes Ninci, luego de un cruce televisivo que mantuvo con… — ANDigital (@ANDigitalOK) August 18, 2026

El intercambio de opiniones en LN+ entre la periodista y el fanático libertario había sido por lo que se le paga a las empleadas domésticas, situación por la que un tuitero oficialista recogió el guante y espetó: “Si no te alcanza para pagarle a alguien, no lo contrates”.

“Paliza a la bruta”, enfatizó Milei citando el posteo de Miguel Hernández y sumó: “Parece que sus 30 años de patear la calle no le han enseñado las cosas más elementales de la vida”.

PALIZA A LA BRUTA

Parece que sus 30 años de patear la calle no le han enseñado las cosas más elementales de la vida...

Me la imagino en una emergencia médica gritándole al médico lo que hay que hacer en base a sus 30 años de calle. Por suerte era sólo una pesadilla.

CIAO! https://t.co/IvRHZvLFYU — Javier Milei (@JMilei) August 18, 2026

“Me la imagino en una emergencia médica gritándole al médico lo que hay que hacer en base a sus 30 años de calle. Por suerte era sólo una pesadilla”, remató el jefe de Estado.