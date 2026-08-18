martes 18 de agosto de 2026 - Edición Nº4532

Política | 18 ago 2026

Tiempo libre

Javier Milei volvió a los ataques a periodistas: “Paliza a la bruta”

Tras otro cruce al aire que Mercedes Ninci tuvo con el propagandista oficialista Esteban Trebucq, el Presidente la destrozó en redes sociales.

Javier Milei vs. Mercedes Ninci.
TAGS: JAVIER MILEI, INFLACION, CONSUMO, MERCEDES NINCI, EMPLEADAS DOMESTICAS

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a recurrir a las redes sociales para su habitualidad de criticar a periodistas. En esta ocasión, el blanco de los ataques fue Mercedes Ninci, quien había protagonizado un cruce con uno de los comunicadores predilectos de la Casa Rosada: Esteban Trebucq.

El intercambio de opiniones en LN+ entre la periodista y el fanático libertario había sido por lo que se le paga a las empleadas domésticas, situación por la que un tuitero oficialista recogió el guante y espetó: “Si no te alcanza para pagarle a alguien, no lo contrates”.

“Paliza a la bruta”, enfatizó Milei citando el posteo de Miguel Hernández y sumó: “Parece que sus 30 años de patear la calle no le han enseñado las cosas más elementales de la vida”.

“Me la imagino en una emergencia médica gritándole al médico lo que hay que hacer en base a sus 30 años de calle. Por suerte era sólo una pesadilla”, remató el jefe de Estado.

Más Noticias