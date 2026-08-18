¿Qué ocurre con los ahorros cuando la inflación cambia las reglas del juego?

Ahorrar se piensa casi siempre como un acto defensivo: apartar dinero hoy para conservarlo hasta mañana. Pero si hay inflación, guardar la misma cantidad no garantiza que se conserve la misma capacidad de compra. Esa idea cambia todo.

La inflación no golpea a todos los ahorros por igual, ya que importan la tasa, el plazo, la moneda, la liquidez y el momento en que se necesitará el dinero. Por eso ya no alcanza con saber cuánto dinero hay. Lo que de verdad importa es qué puede comprarse con él.

La primera regla: distinguir dinero de poder de compra

Una cifra estable puede esconder una pérdida

Supongamos un ahorro de 1.000.000 de pesos que permanece un año sin generar intereses. Si durante ese período los precios suben un 30%, al final seguirá existiendo un millón de pesos, pero ese millón tendrá menor capacidad de compra.

Una tasa del 30% tampoco significa necesariamente ganar 30% en términos económicos: si los precios aumentaron cerca de ese nivel, gran parte del rendimiento apenas habrá compensado la pérdida de poder adquisitivo.

Incluso al analizar una CFD trading platform, el rendimiento nominal de una posición no debería interpretarse aislado del movimiento de la moneda en la que se mide el resultado.

Cómo hacer una lectura más útil

La rentabilidad real puede aproximarse restando la inflación de la tasa nominal, aunque la fórmula más precisa es:

Rentabilidad real = (1 + tasa nominal) / (1 + inflación) − 1

Si un instrumento ofrece 35% y la inflación es 30%, la ganancia real no es exactamente 5%, sino aproximadamente 3,85%. La diferencia parece pequeña, pero cuando se acumula durante varios años puede convertirse en una suma importante.

Cuando la inflación baja, el tablero vuelve a moverse

Una inflación más baja no significa que los precios estén descendiendo. Significa que están aumentando a menor velocidad. Esta diferencia cambia la relación entre tasas de interés, depósitos y expectativas.

El Banco Central de la República Argentina informó que durante abril-noviembre de 2025 los plazos fijos en pesos ofrecieron tasas reales positivas. El organismo también señaló que el stock de ahorro de las personas humanas creció 12,4% interanual a diciembre de 2025, impulsado principalmente por inversiones a plazo.

Qué conviene revisar antes de renovar un ahorro

La inflación observada y las expectativas para los próximos meses.

La tasa nominal y el rendimiento real estimado.

El plazo durante el cual el dinero quedará inmovilizado.

La moneda en la que se realizarán los gastos futuros.

Los costos, impuestos o penalizaciones que puedan reducir el resultado.

El plazo fijo puede cambiar de papel, no necesariamente desaparecer

El problema está en la comparación

Un plazo fijo de tasa fija ofrece previsibilidad: se conoce de antemano el interés pactado y el vencimiento. Esa característica puede resultar útil cuando existe una expectativa razonablemente estable sobre la inflación. El BCRA también registra modalidades de ahorro a plazo vinculadas a mecanismos de actualización, como los productos ajustados por UVA.

Los datos de 2025 muestran una preferencia muy clara por los vencimientos cortos: a diciembre, el 92,1% de los saldos de plazos fijos en pesos correspondía a períodos de entre 30 y 44 días. En un escenario incierto, la posibilidad de revisar pronto una decisión también tiene valor.

El ahorro no tiene por qué vivir en un solo lugar

Tres bolsillos, tres funciones

Una forma práctica de pensar el ahorro consiste en separarlo según el trabajo que debe realizar. El dinero destinado a emergencias necesita disponibilidad. El destinado a un objetivo cercano necesita cierta estabilidad. El reservado para un horizonte largo puede tolerar más variaciones.

En Argentina, el BCRA registró una expansión de los fondos comunes de dinero como herramienta para remunerar la liquidez. A diciembre de 2025, 26,5 millones de cuentas de pago registraban saldos en estos fondos, un 18,3% más que un año antes.

El mismo informe señala que los saldos en moneda extranjera representaban el 36% de los saldos totales de determinados productos de ahorro e inversión de las personas humanas a diciembre de 2025.

Una estructura sencilla puede ser más resistente

El ahorro de corto plazo puede priorizar liquidez. El de mediano plazo, una combinación entre rendimiento y previsibilidad. Y el de largo plazo, la inflación acumulada, la diversificación y el objetivo final.

Checklist antes de dejar los ahorros quietos

Calcular el rendimiento real después de la inflación.

Definir cuándo podría necesitarse el dinero.

Revisar la liquidez y las condiciones de retiro.

Comparar la tasa con la inflación esperada, no solo con la pasada.

Comprobar la moneda de los gastos futuros.

Revisar comisiones, impuestos y otros costos.

Evitar concentrar todo el ahorro en un único instrumento por costumbre.

La inflación también cambia la psicología del ahorro

Cuando los precios se mueven con rapidez, mantener dinero inmóvil empieza a parecer una decisión. Esa presión puede llevar a renovar depósitos constantemente, cambiar de moneda con demasiada frecuencia o perseguir cualquier activo que haya subido recientemente.

Sin embargo, la velocidad no equivale a una buena estrategia. El propio BCRA describe los fondos comunes de dinero como instrumentos cuyo uso tiene un carácter predominantemente transaccional, más que precautorio o de largo plazo.

Cuando las reglas cambian, también debe cambiar la brújula

La inflación convierte el tiempo en una variable financiera. Un peso guardado hoy y un peso guardado dentro de un año tienen el mismo nombre, pero pueden representar capacidades de compra muy diferentes.

Los datos recientes de Argentina muestran un sistema de ahorro más diversificado, con crecimiento de los plazos fijos, expansión de los fondos comunes de dinero y una mayor participación de los saldos en moneda extranjera. La clave consiste en entender qué función cumple cada parte del ahorro y qué riesgo puede tolerar.

Cuando la inflación cambia las reglas del juego, la pregunta más útil deja de ser cuánto dinero se ha conseguido guardar. Pasa a ser cuánto de aquello que ese dinero debía comprar seguirá estando al alcance cuando llegue el momento de utilizarlo.