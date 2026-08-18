Gus Van Sant lleva al cine uno de los secuestros más resonantes de EEUU

El 27 de agosto llega a las salas de nuestro país la nueva película de Gus Van Sant: La negociación, con Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Cary Elwes, Myha’la & Colman Domingo y la participación especial de Al Pacino.

La mañana del 8 de febrero de 1977, Anthony G. “Tony” Kiritsis, de 44 años, irrumpió en el despacho de Richard O. Hall, presidente de Meridian Mortgage Company, y lo tomó como rehén.

Lo hizo armado con una escopeta recortada del calibre 12, conectada mediante un cable de seguridad (un mecanismo de “hombre muerto”) que iba desde el gatillo hasta la cabeza de Hall.

Esta es la historia real del tenso enfrentamiento que conmocionó al mundo, durante el cual Tony exigió 5 millones de dólares, la ausencia de cargos o procesamiento judicial y una disculpa personal de los Hall por haberle privado de lo que, según él, se le “debía”.