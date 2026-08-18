Riñas de gallos y apuestas clandestinas en un peculiar local bailable de Brandsen

Tras un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad nacional respecto al cuidado de animales, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) rescató en la localidad bonaerense de Brandsen a un total de 111 gallos que eran utilizados para eventos de riña que incluían apuestas clandestinas.

La causa fue impulsada por la Unidad Fiscal de Investigaciones y Juicio Descentralizada de Brandsen, a cargo de Mariana Albizu, quien convocó al Departamento Delitos Ambientales con el objetivo de investigar un local bailable que albergaría la mencionada actividad.

En consecuencia, los efectivos federales desplegaron amplias tareas de campo y análisis informativos, estableciendo que dicho domicilio ubicado sobre el kilómetro 44 de la Ruta provincial Nº 215, en la localidad bonaerense de Brandsen, cobijaría una práctica ilegal destinada al enfrentamiento de cientos de gallos.

#Policiales 🐓🚔 Riñas de gallos y apuestas clandestinas: desbarataron un torneo ilegal en un boliche de Brandsen



Un operativo de la Policía Federal Argentina desarticuló un torneo clandestino de riñas de gallos que funcionaba dentro del local bailable “Ibiza”, en Brandsen.… pic.twitter.com/6uqCU3Sqxf — ANDigital (@ANDigitalOK) August 18, 2026

Las pesquisas permitieron documentar que los ardides en cuestión implicaban apuestas clandestinas, con jugosos premios en dinero para los primeros puestos ganadores.

Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial de La Plata a cargo de Federico Guillermo Atencio, ordenó la realización del correspondiente allanamiento.

Atento a ello, los uniformados ingresaron a la finca y procedieron a la aprehensión de 27 hombres, entre ellos el presunto organizador de la actividad. Asimismo, rescataron a 111 gallos que participaban de las citadas peleas, siendo posteriormente trasladados hacia una granja acondicionada para su recuperación y cuidado.

Cabe destacar que, durante el desarrollo del operativo, el cual contó con el apoyo de brigadas de la Dirección de Delitos Complejos de la Superintendencia de Investigaciones Federales, se decomisaron dos teléfonos celulares, 9 millones de pesos, cuatro trofeos de competencia de riñas de gallos y documentación de interés para la justicia.

Los aprehendidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 14.346 (maltrato de animales).