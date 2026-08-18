“Un cuerno de toro”: el humor, la música, la vida y la muerte

Los domingos a las 19.30 horas se presenta en Espacio Polonia el unipersonal Un cuerno de toro, un espectáculo que encuentra en el humor y la música una forma diferente de hablar sobre la vida y la muerte.

Con dramaturgia y dirección de Agustín León Pruzzo y el rol protagónico de Carlos Ledrag, la obra relata la historia de dos jóvenes que construyen una amistad atravesada por experiencias compartidas, alegrías y pérdidas.

Todo permanece en la memoria del protagonista, hasta que una noche, entre el alcohol y los recuerdos, aparece la muerte.

El encuentro da lugar a una conversación inesperada que, con humor y reflexión, lo lleva a replantearse algunas de sus certezas sobre la vida.

Con música original en vivo de Carlos Ledrag, la obra incorpora la poesía de Federico García Lorca y encuentra una forma dinámica y entretenida de hablar sobre aquello que más tememos, celebrando la amistad, el arte y la capacidad profundamente humana de convertir las heridas en belleza.

Las entradas a precios populares se adquieren por Alternativa Teatral o en la boletería de la sala, calle Fitz Roy 1477.