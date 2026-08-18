Causa Cuadernos: Randazzo dijo que nunca recibió “una instrucción” para beneficiar empresas

El exministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, declaró este martes en el juicio de la Causa Cuadernos y en ese marco aclaró que durante su gestión nunca recibió “una instrucción política para beneficiar a una empresa por subsidios”, al tiempo que dijo haber contado siempre con el respaldo de la entonces presidenta Cristina Fernández Kirchner para motorizar medidas como la tarjeta SUBE o la renovación ferroviaria.

“Me tocó ser ministro durante ocho años y me he sentido siempre apoyado en la gestión. Todas las decisiones vinculadas a los cambios siempre fueron avalados. Y lo dice alguien que hace 10 años no habla con ella y he tenido muchas diferencias políticas”, enfatizó el dirigente oriundo de Chivilcoy ante el Tribunal Oral Federal 7.

En cuanto al presunto pago de sobornos de parte de empresarios a funcionarios públicos para obtener obras públicas, fue terminante: “No me consta eso. Si hay alguna anormalidad está la justicia para actuar”.

Transporte

Randazzo, quien asumió la cartera de Interior y Transporte meses después de la tragedia ferroviaria de Once, hizo foco en los cambios adoptados, como ser la compra de 1.400 coches, la implementación definitiva de la tarjeta SUBE, la renovación de vías y la aplicación de tecnología, entre otras medidas.

Tras marcar que “los ferrocarriles muestran la tragedia argentina”, dio cuenta que la gran discusión siempre fueron los subsidios que el Estado nacional le daba a las empresas.

● COMODORO PY ● Juicio Cuadernos: Florencio Randazzo declaró que los subsidios llegaron a cubrir el 90% del boleto durante el kirchnerismo por el congelamiento de tarifas y sostuvo que fue una "decisión política" para que "los sectores vulnerables paguen menos". https://t.co/mm7OtEstde pic.twitter.com/Ly6TBZvXBy — boga.ar (@boga_ar_) August 18, 2026

“Eran tarifas a mi criterio demasiado bajas. Era una discusión con Cristina Kirchner y el Ministerio de Economía porque había una discusión sobre cómo se controlaba la inflación. Pero cualquier aumento no era preponderante con la baja de subsidios que podíamos producir”, puntualizó.

De todas maneras, insistió: “Mi relación era directa con la Presidenta de la Nación. Nunca recibí una instrucción política para beneficiar a una empresa por subsidios. Siempre me sentí apoyado por la Presidenta de la Nación”.

“He tratado de venir acá como testigo aportando todas las preguntas que me formularon. Lamentablemente uno de los problemas que tiene este país también es la justicia. Pasaron 12 años y hay cosas que uno recuerda menos y puede aportar mucho menos de lo que hubiera aportado si la cosa hubiese sido mucho antes”, cerró.