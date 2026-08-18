Emilio Monzó comparó a Milei con Sampaoli y pidió un Scaloni “para que nos presida”

El expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, sentó postura de cara a las elecciones generales del año venidero y consideró que “la demanda social pide una alternativa de centro”. Además, comparó el liderazgo necesario con el del entrenador de la Selección Argentina: “Hay que buscar en Argentina un Scaloni para que nos presida”.

En el marco de “una polarización muy afectiva y no ideológica, el exlegislador consignó en declaraciones a Infobae al Amanecer que “la sociedad está buscando un hombre de Estado que tenga conocimiento. No está buscando un outsider que aparezca o un influencer que tenga seguidores”.

“Hoy el algoritmo no es de izquierda, no es de derecha. El algoritmo nos elige. El pensamiento crítico es lo que no surge hoy en la sociedad, porque está hecho justamente el algoritmo en las redes sociales para generar o captar nuestro tiempo”, anexó el dirigente oriundo de Carlos Tejedor.

Así las cosas, indicó que “comenzamos a transitar en nuestra propia tribu nuestra vida. La película de la realidad está aggiornada a nuestras propias preferencias y nos radicalizamos en todo sentido”.

“No quiero que el Presidente piense igual que todos los argentinos, pero él no se tiene que olvidar que gobierna a todos. Cuando vos decís ‘sos un zurdo hijo de puta’, lo que estás haciendo ahí es una polarización distinta a la que hemos vivido”, graficó.

Acto seguido, planteó que “el problema es que este señor de la motosierra lo único que sabe usar es la motosierra”, cuando el equilibrio fiscal “es un punto de partida, no es un objetivo final”.

🟠 "EL SEÑOR DE LA MOTOSIERRA LO ÚNICO QUE SABE USAR, ES LA MOTOSIERRA"



Emilio Monzó analizó el escenario político y social tras la llegada de Javier Milei al poder. Explicó que el voto de 2023 respondió a la frustración e indignación social frente a la inflación y la… pic.twitter.com/bxdZk2CGPW — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) August 18, 2026

“Cuando vos descalificás al otro, te estás de alguna manera autocalificando vos. Y esto es lo que está pasando con el gobierno”, prosiguió.

Rumbo a 2027

“Hoy Milei está cerca de 30 puntos. No veo la primera vuelta. Hoy el único objetivo que tiene el gobierno es atravesar los 40 puntos y una diferencia de más de diez con el segundo para ganar en la primera vuelta”, precisó Monzó.

En una analogía futbolera, se refirió al anterior entrenador de la Selección (Jorge Sampaoli) para aludir a los gritos desaforados de Milei y también al actual (Lionel Scaloni) para esperanzarse con el futuro.

“Hay que buscar en Argentina un Scaloni para que nos presida. No un Sampaoli, sino un Scaloni. Tiene que haber un Scaloni que no es un salvador, no es un mesías, cree en las instituciones. Él creyó en su equipo, ordenó el vestuario, fue humilde en las declaraciones. Bueno, eso es lo que necesita Argentina, un presidente con el estilo de Scaloni”, caracterizó.

Luego evitó dar nombres, pero aludió a “cualquiera de las personas nombradas esta semana, para mí tiene muchas condiciones para gobernar el país que está demandando la sociedad. No son tan outsider, son personas que están ligadas al movimiento del Estado”,

“El del centro no es tibio, el del centro es el que tiene más firmeza, porque es el que entiende y describe la complejidad. Es mucho más fácil estar en los extremos y responder de manera simplista y hablar para tu propia tribu”, remató.

