Ave Fénix: el renacer de la música clásica

Ave Fénix, la agrupacion que reinventa el universo de las cuerdas, vuelve a la ciudad de La Plata y prepara una velada muy especial. La cita es este sábado 22 de agosto, a las 21 horas, en El Teatro Bar.

Un espectáculo de nivel internacional donde la elegancia de la música clásica se fusiona con la fuerza del rock, el pop, las grandes bandas sonoras del cine y la música electrónica en una propuesta visual y sonora única.

Bajo la dirección musical de Manuel Wirzt, Ave Fénix rompe con los paradigmas del cuarteto de cuerdas tradicional para ofrecer una experiencia escénica innovadora, sofisticada y emocionante.

Cada interpretación combina virtuosismo, arreglos originales y una estética contemporánea que conecta con públicos de todas las generaciones.

Más que un concierto, Ave Fénix es una experiencia que transforma obras icónicas en versiones sorprendentes, donde la emoción, la energía y la excelencia artística conviven en perfecta armonía.

Los integrantes son Valter Izzo y Javier Kase (violines); Pablo Raffo (viola) y Nicolás String (violoncello), con arreglos musicales de Raffo, producción ejecutiva de Ary Hovassapian y producción general de Diego Djeredjian y Pablo Raffo.

Las entradas para el concierto de este sábado están disponibles a través de Plateanet y en la boletería de la sala, calle 43 N° 632 entre 7 y 8 (lunes a sábados de 15 a 20 horas).