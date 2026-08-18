Plataformas online enfrentan mayor presión para fortalecer la verificación de edad

Un proveedor líder de inteligencia de identidad impulsada por Inteligencia Artificial publicó nuevos hallazgos de su Estudio de Identidad Online 2026, que revela un fuerte apoyo de los consumidores para proteger a los menores en línea y crecientes expectativas para que las plataformas implementen mecanismos de verificación de edad efectivos y equilibrados.

La investigación de Jumio encontró que el 81 % de los consumidores globales piensan que el acceso a contenido en línea restringido por edad es perjudicial para los menores. Los consumidores también indicaron que están abiertos a participar en los esfuerzos de verificación de edad, y el 75 % afirma estar dispuesto a verificar su edad en línea para garantizar que los menores no puedan acceder a productos y plataformas para adultos.

Si bien el 81 % también cree que la verificación de edad es una herramienta importante para prevenir el acceso a contenido dañino o restringido, las opiniones varían sobre quién tiene la responsabilidad última. Cuando se les preguntó a quién consideran más responsable de proteger a los menores en línea, los encuestados señalaron principalmente a los padres (71 %), seguidos por las agencias gubernamentales (22 %), los marketplaces tecnológicos (21 %) y las aplicaciones y sitios web individuales (19 %). Notablemente, el 79 % también apoya la intervención del gobierno para regular el acceso.

Aunque los consumidores apoyan mayores protecciones para los menores en línea, un control de edad eficaz también requiere su participación. Los hallazgos revelan un desafío para las plataformas digitales: los consumidores quieren salvaguardas más sólidas, pero algunos siguen dudando en completar verificaciones de identidad o compartir datos personales para habilitarlas.

El 33 % de los encuestados dijo que evitaría una plataforma por completo si se le pidiera que proporcionara datos personales para la verificación de edad.

El 38 % de los encuestados afirmó que elegiría una plataforma menos segura o menos conveniente si eso significara evitar los controles de identidad por completo.

El 67 % dijo que se sentiría más cómodo si solo tuviera que compartir una prueba de vida en lugar de sus datos personales completos.

Los hallazgos subrayan el acto de equilibrio que enfrentan las plataformas digitales: ofrecer el nivel de seguridad necesario para proteger eficazmente a los menores, al tiempo que se hace que la experiencia de verificación sea proporcionada al riesgo y se minimiza la fricción innecesaria para los usuarios legítimos.

Esto confirma la importancia de los documentos de identidad digitales modernos, que pueden proporcionar un control de edad sin compartir datos personales. Generar confianza en la experiencia de verificación también requiere que las organizaciones expliquen por qué es necesaria la verificación y cómo se maneja y protege la información personal.

“Todavía existe una brecha de confianza importante en torno a lo que sucede con los datos personales durante la verificación de edad. Un control de edad más sólido no significa necesariamente recopilar y almacenar permanentemente grandes cantidades de datos sensibles, pero los consumidores necesitan entender qué información se requiere y por qué”, dijo Joe Kaufmann, director global de privacidad de Jumio.

Asimismo, puntualizó que “la transparencia y el manejo responsable de los datos son fundamentales para generar confianza y animar a los consumidores a participar en el proceso de verificación”.

Los consumidores también señalaron un fuerte interés en modelos de verificación como las soluciones de identidad reusables que reducen los controles repetitivos manteniendo una garantía sólida. Notablemente, el 65 % dijo que preferiría verificar su edad una vez y reutilizar esa verificación en múltiples plataformas, en lugar de repetir el proceso cada vez.

La investigación también destaca por qué no existe un enfoque único para el control de edad. La estimación de edad utiliza un selfie para predecir la edad de una persona y produce una señal probabilística, mientras que la verificación de edad confirma que un individuo cumple con un umbral de edad específico utilizando información de una identificación emitida por el gobierno, generalmente respaldada por controles de identidad y pruebas de vida. Si bien algunas plataformas están experimentando con herramientas de estimación de edad impulsadas por IA, los expertos en identidad advierten que las señales de edad estimada pueden no proporcionar suficiente certeza para entornos regulados o plataformas de mayor riesgo.

“Existe una distinción importante entre estimar la edad de alguien y verificarla verdaderamente”, sumó Mark Lorion, CEO de Jumio.

Acto seguido, mencionó que “la estimación de edad puede reducir la fricción en situaciones de menor riesgo, pero cuando las plataformas requieren un alto nivel de garantía, especialmente cuando hay menores involucrados, el control de edad más sólido es un enfoque de múltiples capas que utiliza una identificación emitida por el gobierno y una verificación mediante selfie para confirmar a la persona real detrás de la credencial. El enfoque ahora debe centrarse en ofrecer esa garantía mientras se minimiza la cantidad de datos recopilados y almacenados”.

A medida que los requisitos de verificación de edad continúan expandiéndose globalmente, la investigación sugiere que los consumidores están dispuestos a participar en controles de identidad más sólidos, pero solo si las organizaciones pueden demostrar transparencia, protección de la privacidad y manejo responsable de los datos. Para las plataformas digitales, generar confianza puede depender tanto de explicar cómo se protegen los datos como de la propia tecnología de verificación.