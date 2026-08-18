“Terminar con los errores del pasado”: masivo plenario del kicillofismo de la Segunda Sección

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) continuó su recorrida por la provincia de Buenos Aires con un multitudinario plenario de la Segunda Sección Electoral realizado en Ramallo, donde más de 4 mil militantes de diversas organizaciones sociales y políticas se dieron cita para avanzar en la construcción del espacio político que lidera el gobernador Axel Kicillof.

En su discurso de cierre, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, destacó que “vamos a seguir recorriendo la provincia, vamos a seguir recorriendo el país, escuchando a nuestra gente, aprendiendo y generando una nueva Argentina con futuro para todas y todos”.

“Estamos interpretando lo que el pueblo quiere. Vinimos a escuchar, a pensar juntos, a aprender. Vi que, desde las entrañas de la región noroeste bonaerense, que comprende ciudades como Zárate, San Nicolás, San Pedro, Salto, Exaltación de la Cruz, Ramallo, entre otras, que tenemos hambre de justicia y de terminar con los errores que cometimos en el pasado”, exclamó el alcalde del distrito más populoso del país.

Asimismo, el presidente de la FAM también reivindicó el rol de las mujeres y los jóvenes en el movimiento: “Los trabajadores son la columna vertebral del peronismo y son las compañeras las que sostienen el trabajo en cada barrio, las que más protagonismo tienen cuando más sufre el pueblo, porque nadie como una madre sabe interpretar el dolor de una familia”.

Y aseguró que en la Provincia “hoy más que nunca las mujeres y los jóvenes están tomando protagonismo”.

#Elecciones2027 ✌️🏛️ “Terminar con los errores del pasado”: masivo plenario del kicillofismo en la Segunda Sección



El Movimiento Derecho al Futuro (@MOVIMIENTODAF), espacio que impulsa la candidatura presidencial de Axel Kicillof, reunió a más de 4.000 militantes en un plenario… pic.twitter.com/TXl825BGjy — ANDigital (@ANDigitalOK) August 18, 2026

En ese sentido, llamó a construir un espacio amplio que trascienda al peronismo: “Vamos a generar un gran frente amplio electoral con el peronismo como columna vertebral, pero también tenemos que ir a buscar a los distintos sectores de la sociedad que no son peronistas y que se desencantaron con Milei, a los pequeños productores de las economías regionales, a los comerciantes independientes y a los empresarios”.

“Salgamos a la calle, salgamos a los barrios con la fuerza que nos da este plenario”, arengó Fernando Espinoza a toda la militancia.

Por último, el intendente de La Matanza cerró el encuentro con un mensaje de unidad: “Mucha fuerza, mucha actitud, vamos a cambiar la Argentina, es unidos y es con Axel presidente”.