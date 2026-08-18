Mar del Plata: se juntaron a “farmear aura” en una plaza y terminaron a los piedrazos

Lo que prometía ser una tarde recreativa de humor y competencias adolescentes en Mar del Plata derivó en momentos de extrema tensión. El primer encuentro presencial para “farmear aura”, convocado por la Asociación Marplatense de Farmeadores de Aura, reunió este lunes feriado a cerca de 2.000 personas en la Plaza Mitre, pero la jornada terminó en una batalla campal tras el ataque de un grupo de adultos violentos.

La iniciativa, impulsada a través de TikTok e Instagram, citó a más de 200 participantes directos —acompañados por padres, niños y curiosos— para enfrentarse en duelos de actitud. Sin embargo, hacia el cierre de la tarde, la irrupción de personas ajenas a la actividad rompió la tranquilidad del espacio público.

"Mate":

Porque en Mar del Plata hicieron una "competencia de farmear aura" y un joven se puso a cebar mates contra un contrincante.pic.twitter.com/XZGmQipZQK — Tendencias (@TTendenciaX) August 18, 2026

Cómo fueron los incidentes en la Plaza Mitre

Según relatos de los testigos y las imágenes viralizadas en redes sociales, la reunión transcurrió en un clima familiar y distendido hasta que un grupo de adultos irrumpió en el centro de la plaza para burlarse de los adolescentes. De manera imprevista, la agresión verbal escaló a violencia física cuando los agresores comenzaron a arrojar botellas de vidrio y piedras contra los menores.

Ante el ataque, algunos jóvenes respondieron lanzando objetos desde el suelo, lo que desató corridas masivas hacia la zona de Avenida Colón. Efectivos de la Policía bonaerense debieron intervenir para dispersar a los atacantes y devolver la calma al lugar. A pesar del pánico generado y los momentos de descontrol, no se registraron heridos de gravedad ni traslados hospitalarios.

¿Qué significa “farmear aura” y cómo eran las competencias?

El concepto forma parte del vocabulario habitual de la Generación Z. La frase combina el término del gaming "farmear" (acumular recursos de forma repetitiva) con la palabra "aura", utilizada en redes sociales para medir el carisma, la compostura y la presencia de una persona mediante un marcador simbólico de "puntos de respeto".

En los enfrentamientos cara a cara sobre la plaza, los participantes subían a demostrar su actitud sin hablar ni agredirse, buscando la aprobación del público a través de distintos gestos virales:

Poses Sigma: Caminatas ultraserias, brazos cruzados, mirada fija y mandíbula marcada ( mewing ).

El gesto Six-Seven: Movimientos alternados de palmas popularizados por el basquetbolista de la NBA LaMelo Ball .

Festejos de fútbol: Recreaciones de celebraciones icónicas de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

La regla del juego eliminaba de inmediato a cualquier participante que mostrase timidez, torpeza o se tentara de risa.

Debate y repercusiones en redes sociales

El desenlace de la convocatoria abrió una fuerte controversia en plataformas digitales. Mientras distintos usuarios adultos criticaron la reunión calificándola de "pérdida de tiempo", miles de personas defendieron a los adolescentes, remarcando que se trataba de una actividad sana y al aire libre que se arruinó por la violencia inmotivada de terceros.

A pesar del caótico final en la ciudad balnearia, la tendencia mantiene su popularidad y ya se organizan convocatorias similares en plazas de distintos puntos del país.